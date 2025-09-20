Lottozahlen heute vom Samstag, 20.9.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen bis zu 14 Millionen

Mit den Lottozahlen von heute geht es um mehr Geld als noch bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49. Da dabei kein Spieler alle sechs Gewinnzahlen plus Superzahl vorweisen konnte, ist der Jackpot für den 20.9.25 auf 14 Millionen Euro angewachsen.

Der Hauptgewinn wird nur selten mit allen sieben Zahlen abgeräumt. Die Chance darauf ist schließlich verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag vom 20.9.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis vom Samstagslotto in diesem Artikel. Dazu beantworten wir allgemeine Fragen: Wann war der Annahmeschluss? Was war die Uhrzeit der Ziehung? Und wie sehen die Gewinnchancen allgemein aus?

Lottozahlen heute vom Samstag, 20.9.25

Lottozahlen: 6 - 13 - 15 - 19 - 43 - 44

Superzahl: 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute vom 20.9.25

Spiel 77: 4 - 5 - 8 - 0 - 7 - 0 - 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute vom 20.9.25

Super 6: 7 - 0 - 4 - 8 - 6- 5

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag werden am Montag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Sie zeigen dann, wie viele Spieler welche Gewinne erhalten. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 20.9.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Beim Annahmeschluss für die Lottozahlen kann es von Bundesland zu Bundesland Unterschiede geben. Die betragen aber lediglich wenige Minuten.

Hier finden Sie für alle Bundesländer in Deutschland die Übersicht, wo welcher Lotto-Annahmeschluss gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Was ist die Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag?

Beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag fängt die Ziehung immer um 19.25 Uhr an. Bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl gezogen sind, dauert es dann nur wenige Minuten.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 20.9.25

Beim Lotto 6 aus 49 gibt es immer die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Beim Samstagslotto heute vom 20.9.25 beginnt die Übertragung im Live-Stream um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Beim Lotto 6 aus 49 lässt sich ab drei richtigen Zahlen Geld gewinnen. Aber selbst in diesen niedrigen Gewinnklassen 8 und 9 ist die Chance mit 1:63 und 1:76 nur gering.

Wie sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten allgemein beim Lotto am Samstag aus? Das ist der Überblick für alle Klassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie, an der optional teilgenommen werden kann. Dabei entscheiden die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer über mögliche Gewinne.

So stehen die Chancen bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Die Zusatzlotterie Super 6 ist Spiel 77 sehr ähnlich. Hierbei geht es aber nur um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer und nicht um die letzten sieben.

So sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6 aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen, egal ob man Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 spielt. Es gibt verschiedene Beratungsstellen, die beim Kampf gegen eine Glücksspielsucht helfen können. Die Übersicht gibt es auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht. Eine Anlaufstelle ist auch die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die anonym angerufen werden kann. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00.