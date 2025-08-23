Lottozahlen heute vom Samstag, 23.8.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen bis zu 12 Millionen

Mit den Lottozahlen von heute geht es um einen Jackpot, der etwas höher ausfällt als bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49. Zuletzt war es nämlich keinem Spieler gelungen, alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel zu haben. Am 23.8.25 beträgt der Hauptgewinn nun 12 Millionen Euro.

Die Chance, alle sieben Zahlen richtig auf dem Spielschein zu haben, ist extrem gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Daher wird der Jackpot nur sehr selten geknackt.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto vom Samstag am 23.8.25? Nach der Ziehung vom Samstagslotto finden Sie hier das Ergebnis. Außerdem erfahren Sie weitere Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen heute vom Samstag, 23.8.25

Lottozahlen: 3 - 9 - 13 - 21 - 23 - 27

Superzahl: 9

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute am 23.8.25

Spiel 77: 4 - 8 - 4 - 3 - 5 - 1 - 0

Super 6: Aktuelle Zahlen heute am 23.8.25

Super 6: 4 - 3 - 0 - 6 - 9 - 9

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag werden am folgenden Werktag veröffentlicht: am Montag um etwa 9 Uhr. Sie zeigen dann, wie viele Gewinner es gibt, welche Summen ausgeschüttet werden und ob der Jackpot geknackt wurde. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 23.8.25 bekannt sind, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Die Uhrzeit für den Lotto-Annahmeschluss ist fast in allen Bundesländern gleich. Nur zwei Bundesländer weichen davon ab und das auch nur um wenige Minuten.

Welcher Annahmeschluss für die Lottozahlen gilt in welchem Bundesland? Hier bekommen Sie den Überblick:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag ist die Uhrzeit für die Ziehung genau festgelegt: Es geht immer um 19.25 Uhr los und damit eine Stunde später als mittwochs. Schon nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl fest.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 23.8.25

Es besteht immer die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen – und das kostenlos. Beim Samstagslotto heute am 23.8.25 beginnt die Übertragung im Live-Stream um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Etwas Geld gibt es ab drei richtigen Zahlen, für den Jackpot müssen wirklich alle stimmen. Die Chancen liegen je nach Gewinnklasse zwischen 1:63 und 1:140 Millionen.

Diese Tabelle zeigt, wie die Wahrscheinlichkeiten in den verschiedenen Klassen vom Lotto am Samstag genau aussehen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 lässt sich auf demselben Spielschein auswählen. Wer sich kostenpflichtig für die Teilnahme entscheidet, kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewinnen.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Mit Super 6 lässt sich noch eine weitere Zusatzlotterie spielen. Sie funktioniert fast genauso wie Spiel 77, es sind aber nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend.

So sehen die Gewinnchancen bei Super 6 aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis zu Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6: Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland können sich Betroffene einer Glücksspielsucht oder Angehörige an verschiedene Beratungsstellen wenden. Eine Übersicht gibt es auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht. Ein Angebot ist die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), die sich über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 anonym anrufen lässt.