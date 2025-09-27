Lottozahlen heute vom Samstag, 27.9.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen bis zu 18 Millionen

Mit den Lottozahlen von heute geht es um mehr Geld als bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49. Zuletzt hatte nämlich niemand den Jackpot mit sechs richtigen Gewinnzahlen und der Superzahl geknackt. Drei Spieler gewannen immerhin jeweils rund 2,7 Millionen Euro – ihnen hatte nur die Superzahl gefehlt.

Wer den Hauptgewinn absahnen möchte, muss wirklich alle sieben Zahlen richtig auf dem Spielschein haben. Die Chance darauf ist allerdings winzig: Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:140 Millionen ist es fast unmöglich, den Jackpot zu knacken.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag vom 27.9.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das sofort in diesem Artikel. Dazu beantworten wir weitere Fragen rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und Gewinnchancen in allen Klassen.

Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 27.9.25

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahl wird noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute am 27.9.25

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

Super 6: Aktuelle Zahlen heute am 27.9.25

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag geben einen Überblick darüber, welche Summen an wie viele Gewinner ausgeschüttet werden. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 27.9.25 bekannt sind, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Annahmeschluss für die Lottozahlen

Die Frage nach dem Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Lotto am Samstag lässt sich nicht für jedes Bundesland einheitlich beantworten. Die Unterschiede fallen allerdings minimal aus.

Welcher Lotto-Annahmeschluss gilt in welchem Bundesland? Diese Liste zeigt es:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Um 19.25 Uhr startet die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag. Nach nur wenigen Minuten steht fest, was die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl sind, mit denen sich Geld gewinnen lässt.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 27.9.25

Beim Lotto 6 aus 49 ist es immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Die Übertragung startet beim Samstagslotto heute am 27.9.25 um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49?

Beim Lotto am Samstag gibt es insgesamt neun Gewinnklassen. Die Wahrscheinlichkeiten liegen dabei in einem Bereich zwischen 1:64 und 1:140 Millionen.

Das sind die Gewinnchancen in allen Klassen vom Lotto 6 aus 49:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 kann optional auf demselben Spielschein gespielt werden. Dabei dreht sich alles um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

So sehen die Gewinnchancen bei Spiel 77 aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie. Hier sind die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend, also im Vergleich zu Spiel 77 eine Ziffer weniger.

Das sind die Wahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene oder Angehörige können bei verschiedenen Beratungsstellen Hilfe finden. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an, die anonym angerufen werden kann.