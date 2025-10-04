Lottozahlen heute vom Samstag, 4.10.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung bringen bis zu 24 Millionen

Mit den Lottozahlen von heute geht es um mehr Geld als bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49 - im Jackpot liegen 24 Millionen Euro. Zuletzt war es nämlich keinem Spieler gelungen, alle sechs Gewinnzahlen plus Superzahl vorweisen zu können.

Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch verschwindend gering, alle sieben Zahlen richtig auf dem Spielschein zu haben. Die Chance liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto vom Samstag am 4.10.25? Nach der Ziehung finden Sie das Ergebnis vom Samstagslotto sofort hier. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen heute vom Lotto am Samstag, 4.10.25

Lottozahlen: 2 - 11 - 12 - 23 - 29 - 37

Superzahl: 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute vom 4.10.25

Spiel 77: 3316222

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute vom 4.10.25

Super 6: 587319

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen verraten immer, ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter steigt. Sie geben den kompletten Überblick über die Zahl der Gewinner und die Höhe der Gewinne. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 4.10.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Samstag ist vom Bundesland abhängig. Groß ist der Unterschied aber nicht. Meistens haben die Spieler bis um 19 Uhr Zeit, ihren Spielschein abzugeben. In zwei Bundesländern ist die Frist nur unwesentlich kürzer.

Das ist der Überblick über den Lotto-Annahmeschluss für alle Bundesländer in Deutschland:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Für die Ziehung beim Lotto 6 aus 49 vom Samstag gibt es eine feste Uhrzeit: Um 19.25 Uhr geht es los – und wenig später stehen die Gewinnzahlen und die Superzahl fest.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 4.10.25

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu verfolgen. Die Übertragung gab es beim Samstagslotto am 4.10.25 ab 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49?

Insgesamt gibt es neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Die Wahrscheinlichkeiten liegen je nach Gewinnklasse in einem Bereich zwischen 1:63 und 1:140 Millionen.

Das sind die Gewinnchancen in allen Klassen vom Lotto am Samstag:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Spiel 77 ist eine optionale Zusatzlotterie. Dabei dreht sich alles um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Die Zusatzlotterie Super 6 läuft ganz ähnlich ab. Dabei sind aber nur die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend.

So stehen die Chancen auf Gewinne bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Noch ein Hinweis zu Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6: Glücksspiel kann süchtig machen. Beratung und Hilfe gibt es unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Die bietet auch eine Hotline an, die kostenlos und anonym angerufen werden kann. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00.