Lottozahlen heute am 6.7.24: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag

Mit den Lottozahlen von heute wird um bis zu 30 Millionen Euro gespielt. So viel liegt im Jackpot vom Lotto 6 aus 49, da er schon länger nicht mehr geknackt wurde. Bei der vorherigen Ziehung hatten immerhin zwei Spieler mit allen sechs richtigen Gewinnzahlen jeweils 2,6 Millionen Euro gewonnen. Die Superzahl fehlte für den Hauptgewinn.

Die Chance, alle sieben Zahlen richtig anzukreuzen, ist aber auch minimal. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag vom 6.7.24? Nach der Ziehung erfahren Sie das sofort bei uns. Dazu gibt es die Antworten auf weitere Fragen: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und gibt es einen Live-Stream?

Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 6.7.24

Lottozahlen: 1 - 6 - 13 - 29 - 35 - 49

Superzahl: 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute am 6.7.24

Spiel 77: 7 - 9 - 1 - 2 - 2 - 3 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute am 6.7.24

Super 6: 0 - 9 - 1 - 8 - 1 -2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Steigt der Jackpot weiter oder wird er geknackt? Das zeigen die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen. Sie werden am Montag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 6.7.24 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Samstag liegt je nach Bundesland entweder bei 18.59 oder bei 19 Uhr. Es gibt also nur minimale Unterschiede.

Was ist die Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag?

Um 19.25 Uhr startet die Ziehung beim Lotto am Samstag. Nach wenigen Minuten stehen die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl fest.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 6.7.24

Es besteht die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Die Übertragung startet beim Samstagslotto um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Ab drei richtigen Zahlen gibt es beim Lotto 6 aus 49 in den niedrigsten Gewinnkassen 9 und 8 etwas Geld. Für den Jackpot in Gewinnklasse 1 müssen alle sieben Zahlen stimmen.

Wie sehen die Chancen in den verschiedenen Klassen vom Lotto am Samstag aus? Das ist die Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten:

Bei Spiel 77 kann mit den letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer Geld gewonnen werden. Wer an der Zusatzlotterie teilnehmen möchte, muss das entsprechende Kästchen auf dem Lotto-Spielschein ankreuzen.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Spiel 77:

Bei Super 6 geht es um eine Ziffer weniger als beim Spiel 77. Es dreht sich hierbei alles um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

So stehen die Chancen auf Gewinne bei Super 6:

Ein Hinweis: Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6 sind Glücksspiel und können zu einer Glücksspielsucht führen. Betroffene, Angehörige oder Freunde können sich an verschiedene Beratungsangebote wenden. So bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) eine kostenlose Hotline über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 an. (sge)