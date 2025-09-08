Lottozahlen vom Samstag, 6.9.25: Diese Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung brachten bis zu 4 Millionen

Mit den Lottozahlen von Samstag geht es um mehr Geld als bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49. Dabei war es nämlich keinem Spieler gelungen, alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig auf dem Zettel zu haben. Am 6.9.25 lagen nun sechs Millionen Euro im Jackpot.

Dieser Hauptgewinn wird nur abgeräumt, wenn jemand wirklich alle sieben Zahlen richtig vorweisen kann. Die Chance darauf ist aber so gering, dass das trotz vieler Spieler nur selten vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 1:140 Mllionen.

Was waren die Lottozahlen beim Lotto am Samstag vom 6.9.25? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis vom Samstagslotto in diesem Artikel. Dazu gibt es Antworten auf weitere Fragen: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Und gibt es eine Übertragung im Live-Stream?

Lottozahlen am Samstag, 6.9.25

Lottozahlen: 2 - 4 - 16 - 29 - 44 - 45

Superzahl: 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen am 6.9.25

Spiel 77: 2 2 6 3 9 7 5

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen am 6.9.25

Super 6: 1 4 3 1 1 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von Samstag

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag geben einen Überblick darüber, welche Gewinne an wie viele Spieler ausgeschüttet werden. Knackt wieder niemand den Jackpot, steigt die Summe weiter. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 6.9.25 feststehen, finden Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Annahmeschluss für die Lottozahlen

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Samstag? Diese Frage lässt sich nicht für alle Bundesländer in Deutschland mit derselben Uhrzet beantworten. Die Unterschiede sind allerdings minimal.

Hier sehen Sie für jedes Bundesland, welcher Annahmeschluss dort gilt:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Die Uhrzeit für die Ziehung vom Samstagslotto ist in jeder Woche dieselbe: Um 19.25 geht es los. Innerhalb von wenigen Minuten werden die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl vom Lotto 6 aus 49 gezogen.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream am 6.9.25

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Beim Lotto am Samstag am 6.9.25 startete die Übertragung im Live-Stream um 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6?

Es gibt neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Geld gibt es ab drei richtigen Zahlen, wofür die Chancen bei 1:63 oder 1:76 stehen. Für den Jackpot müssen wirklich alle sechs Gewinnzahlen und die Superzahl passen.

Das sind alle Gewinnchancen beim Lotto am Samstag:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Die Zusatzlotterie Spiel 77 bezieht sich nicht auf die Lottozahlen, sondern auf die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Die entscheiden in diesem Fall über die Gewinne.

So stehen die Chancen bei Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie. Sie ist Spiel 77 sehr ähnlich, es geht aber nur um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann süchtig machen. Wer eine Beratungsstelle zum Thema Glücksspielsucht sucht, findet auf der Website der Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht eine Übersicht. Eine Möglichkeit für Betroffene oder Interessierte ist es, die kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) anzurufen. Die Telefonnummer: 0800 1 37 27 00.