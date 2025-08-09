Lottozahlen heute am 9.8.25: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den richtigen Lottozahlen sind heute am 9.8.25 bis zu 3 Millionen Euro drin. Bei der letzten Ziehung am Mittwoch wurde der Jackpot zuletzt geknackt. Ein Spieler hat sechs Richtige und die korrekte Superzahl getippt und damit knapp 18 Millionen Euro gewonnen. Die Chance, den Hauptgewinn abzuräumen, ist jedoch verschwindend gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:140 Millionen.

Wie lauten die Lottozahlen heute am 9.8.25 beim Lotto am Samstag? Sobald die Zahlen bekannt gegeben werden, können Sie das Ergebnis der Lottoziehung und die Gewinnzahlen für die Varianten Spiel 77 und Super 6 hier finden.

Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 9.8.25

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahl wird noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen heute am Samstag, 9.8.25

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 9.8.25

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen

Die Quoten vom Samstagslotto am 9.8.25 werden am Montag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Dann steht auch fest, ob der Jackpot am Wochenende geknackt wurde oder nicht. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 9.8.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen

Die Tipps beim Lotto am Samstag müssen in der Regel bis 19 Uhr abgegeben werden. In einigen Bundesländern ist der Annahmeschluss aber auch eine Minute früher um 18.59 Uhr.

Den Lotto-Annahmeschluss für alle Bundesländer finden Sie hier im Überblick:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Um 19.25 beginnt die Ziehung beim Lotto am Samstag. Gegen 19.30 Uhr stehen dann auch schon alle Gewinnzahlen fest.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 9.8.25

Wenn Sie die Ziehung der Lottozahlen live im Stream verfolgen möchten, dann haben Sie auf lotto.de die Möglichkeit dazu. Die Live-Übertragung der Ziehung gibt es jeden Samstag ab 19.25 Uhr im Stream zu sehen.

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto 6 aus 49?

Welche Chance hat man auf den Hauptgewinn? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige ohne die Superzahl? Selbst fünf Richtige ohne Superzahl zu tippen, ist bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:60.223 schon schwierig. Danach wird ein Gewinn immer unwahrscheinlicher. Nicht umsonst wird der Jackpot trotz der vielen Spieler nur selten geknackt.

Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten für jede Klasse:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Wenn die letzte Zahl mit einer gezogenen Gewinnzahl übereinstimmt, gewinnt man Geld. Für jede weitere Übereinstimmung erhöht sich der Gewinn.

Die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 ist noch eine Lotterie, die sich zusätzlich zum Lotto 6 aus 49 spielen lässt - aber auch beim Eurojackpot oder bei der Glücksspirale. Hier zählen die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.

Die Chancen auf einen Gewinn bei der Super 6:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet für Betroffene und Angehörige von Betroffenen unter anderem die kostenlose Hotline 0800 1 37 27 00 an, über die man sich anonym beraten lassen kann.