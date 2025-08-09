Lottozahlen heute am 9.8.25: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den richtigen Lottozahlen sind heute am 9.8.25 bis zu 3 Millionen Euro drin. Bei der letzten Ziehung am Mittwoch wurde der Jackpot zuletzt geknackt. Ein Spieler hat sechs Richtige und die korrekte Superzahl getippt und damit knapp 18 Millionen Euro gewonnen. Die Chance, den Hauptgewinn abzuräumen, ist jedoch verschwindend gering: Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1:140 Millionen.
Wie lauten die Lottozahlen heute am 9.8.25 beim Lotto am Samstag? Sobald die Zahlen bekannt gegeben werden, können Sie das Ergebnis der Lottoziehung und die Gewinnzahlen für die Varianten Spiel 77 und Super 6 hier finden.
Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag, 9.8.25
- Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen
- Superzahl: Zahl wird noch gezogen
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Spiel 77: Zahlen heute am Samstag, 9.8.25
- Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Super 6: Aktuelle Zahlen vom 9.8.25
- Super 6: Zahlen werden noch gezogen
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen
Die Quoten vom Samstagslotto am 9.8.25 werden am Montag gegen 9 Uhr veröffentlicht. Dann steht auch fest, ob der Jackpot am Wochenende geknackt wurde oder nicht. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 9.8.25 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.
Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen
Die Tipps beim Lotto am Samstag müssen in der Regel bis 19 Uhr abgegeben werden. In einigen Bundesländern ist der Annahmeschluss aber auch eine Minute früher um 18.59 Uhr.
Den Lotto-Annahmeschluss für alle Bundesländer finden Sie hier im Überblick:
- Baden-Württemberg: 19.00 Uhr
- Bayern: 19.00 Uhr
- Berlin 19.00 Uhr
- Brandenburg: 18.55 Uhr
- Bremen: 19.00 Uhr
- Hamburg: 19.00 Uhr
- Hessen: 19.00 Uhr
- Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr
- Niedersachsen: 19.00 Uhr
- Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr
- Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr
- Saarland: 19.00 Uhr
- Sachsen: 19.00 Uhr
- Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr
- Schleswig-Holstein: 19.00
- Thüringen: 19.00 Uhr
Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag
Um 19.25 beginnt die Ziehung beim Lotto am Samstag. Gegen 19.30 Uhr stehen dann auch schon alle Gewinnzahlen fest.
Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 9.8.25
Wenn Sie die Ziehung der Lottozahlen live im Stream verfolgen möchten, dann haben Sie auf lotto.de die Möglichkeit dazu. Die Live-Übertragung der Ziehung gibt es jeden Samstag ab 19.25 Uhr im Stream zu sehen.
Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Lotto 6 aus 49?
Welche Chance hat man auf den Hauptgewinn? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige ohne die Superzahl? Selbst fünf Richtige ohne Superzahl zu tippen, ist bei einer Wahrscheinlichkeit von 1:60.223 schon schwierig. Danach wird ein Gewinn immer unwahrscheinlicher. Nicht umsonst wird der Jackpot trotz der vielen Spieler nur selten geknackt.
Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten für jede Klasse:
|Gewinnklasse
|Anzahl Richtige
|Chance 1 zu
|1
|6 + Superzahl
|139.838.160
|2
|6
|15.537.573
|3
|5 + Superzahl
|542.008
|4
|5
|60.223
|5
|4 + Superzahl
|10.324
|6
|4
|1.147
|7
|3 + Superzahl
|567
|8
|3
|63
|9
|2 + Superzahl
|76
Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Wenn die letzte Zahl mit einer gezogenen Gewinnzahl übereinstimmt, gewinnt man Geld. Für jede weitere Übereinstimmung erhöht sich der Gewinn.
Die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Spiel 77:
|Gewinnklasse
|Richtige Endziffern
|Chance 1 zu
|feste Quoten (außer Klasse I)
|I
|7
|10.000.000
|mind. 177.777 €
|II
|6
|1.111.111
|77.777 €
|III
|5
|111.111
|7.777 €
|IV
|4
|11.111
|777 €
|V
|3
|1.111
|77 €
|VI
|2
|111
|17 €
|VII
|1
|11
|5 €
Super 6 ist noch eine Lotterie, die sich zusätzlich zum Lotto 6 aus 49 spielen lässt - aber auch beim Eurojackpot oder bei der Glücksspirale. Hier zählen die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer.
Die Chancen auf einen Gewinn bei der Super 6:
|Gewinnklasse
|Richtige Endziffern
|Chance 1 zu
|feste Quoten
|I
|6
|1.000.000
|100.000 €
|II
|5
|111.111
|6.666 €
|III
|4
|11.111
|666 €
|IV
|3
|1.111
|66 €
|V
|2
|111
|6 €
|VI
|1
|11
|2,50 €
Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet für Betroffene und Angehörige von Betroffenen unter anderem die kostenlose Hotline 0800 1 37 27 00 an, über die man sich anonym beraten lassen kann.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden