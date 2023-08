Lottozahlen gestern am 16.8.23: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Wie lauten die Lottozahlen von gestern, 16.8.23? Sofort nach der Ziehung können Sie hier die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch und alle weiteren Infos einsehen.

Diesen Mittwoch liegen beim Lotto 11 Millionen Euro im Lostopf. Einen Glücklichen oder eine Glückliche könnte dieses Geld zum Millionär machen. Glück ist allerdings das richtige Stichwort. Die Chancen dieses Geld zu gewinnen sind verschwindend gering. Aktuell liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1:140 Millionen. Alle Infos zur Ziehung von gestern am Mittwoch, dem 16. August 2023, sowie zu den Quoten lesen Sie hier.

Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch, 16.8.23

Lottozahlen: 4 5 14 19 26 41

Superzahl: 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen vom 16.8.23

Spiel 77: 0548594

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 16.8.23

Super 6: 329129

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von gestern

Üblicherweise werden die Quoten zu den Lottozahlen direkt am Folgetag veröffentlicht. Am Donnerstagvormittag steht dann fest, ob der Jackpot beim Lotto 6 aus 49 geknackt wurde. Falls nicht, steigt die Gewinnsumme für die nächste Ziehung weiter an.

Das sind die Gewinnquoten:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 1 × 1.212.061,30 € 3 5 Richtige + SZ 31 × 13.554,20 € 4 5 Richtige 295 × 4.245,60 € 5 4 Richtige + SZ 2.074 × 167,50 € 6 4 Richtige 17.659 × 46,60 € 7 3 Richtige + SZ 39.133 × 17,90 € 8 3 Richtige 329.609 × 10,00 € 9 2 Richtige + SZ 288.833 × 6,00 €

Lotto am Mittwoch: Annahmeschluss der Lottozahlen

Der Annahmeschluss variiert ein wenig von Bundesland zu Bundesland. Bei den Schwankungen handelt es sich allerdings nur um eine Minute. In den meisten Bundesländern ist der Annahmeschluss um 18 Uhr, in einigen Ausnahmen um 17.59 Uhr. Die Tabelle zeigt die komplette Übersicht:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 18.00 Uhr Bayern 18.00 Uhr Berlin 18.00 Uhr Brandenburg 18.00 Uhr Bremen 18.00 Uhr Hamburg 17.59 Uhr Hessen 18.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.00 Uhr Saarland 18.00 Uhr Sachsen 18.00 Uhr Sachsen-Anhalt 18.00 Uhr Schleswig-Holstein 18.00 Uhr Thüringen 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Ziehung der Lottozahlen findet immer gegen 18.25 Uhr statt. Um 18.30 Uhr ist dann also klar, was die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung beim Lotto 6 aus 49 sind.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream

Es war gestern möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Die Übertragung startete um 18.25 Uhr auf lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Lotto ist ein Glücksspiel wie jedes andere auch, somit sind auch die Gewinnwahrscheinlichkeiten sehr gering. Beim Lotto am Mittwoch liegt sie etwa bei 1:140 Millionen. Für die meisten Menschen bleibt der Lottogewinn damit ein unerfüllter Traum.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten für Lotto 6 aus 49 für alle Gewinnklassen.

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 geht es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Das sind die Gewinnchancen:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei Super 6 sind lediglich die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend. Das ist die Gewinnwahrscheinlichkeit für richtige Endziffern:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Zusätzlicher Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet Betroffenen über die Hotline 0800 1 37 27 00 kostenlos Hilfe an. Dort sind von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr Experten erreichbar.