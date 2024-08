Lottozahlen gestern am 10.8.24: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag

Die Lottozahlen vom Samstag, dem 10. August 2024, sind bis zu 14 Millionen Euro wert. Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn abzuräumen, ist beim Lotto 6 aus 49 allerdings bekanntermaßen verschwindend gering: Tatsächlich liegt sie bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Wenn die Lottozahlen feststehen, finden Sie sie nach der Ziehung direkt hier. Darüber hinaus gibt es weitere Informationen zum Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Gibt es einen Live-Stream?

Lottozahlen gestern beim Lotto am Samstag, 10.8.24

Lottozahlen: 5 - 14 - 19 - 20 - 26 - 43

Superzahl: 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen vom 10.8.24

Spiel 77: 6 5 5 7 9 6 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 10.8.24

Super 6: 3 6 8 2 0 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen

Die Quoten zum Lotto am Samstag vom 10.8.24 werden wie gewohnt erst am Montagvormittag veröffentlicht. Die Gewinnquoten geben dann an dieser Stelle Aufschluss darüber, wie oft welche Gewinne abgeräumt wurden - und ob der Jackpot geknackt wurde oder für die nächste Ziehung beim Lotto 6 aus 49 weiter ansteigt.

Hier finden Sie die Quoten, sobald sie feststehen:

Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen

Beim Samstagslotto ist der Annahmeschluss um Punkt 19 Uhr - wenn man es ganz genau nimmt, in manchen Bundesländern sogar schon um 18.59 Uhr. Welche Regeln in welchem Bundesland gelten, zeigt diese Tabelle:

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Beim Lotto am Samstag findet die Ziehung immer ab 19.25 Uhr statt. Dementsprechend stehen die aktuellen Lottozahlen jeden Samstag gegen 19.30 Uhr fest.

Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream

Wenn Sie die Ziehung der Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag live verfolgen möchten, ist das kein Problem: Auf lotto.de steht ein Live-Stream zur Verfügung. Diesen können Sie am 10.8.24 pünktlich zur Ziehung der Lottozahlen kostenlos nutzen.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Viele Lotto-Spieler träumen vom Jackpot und dem Leben als Millionär. Für die meisten Menschen wird das aber wohl immer ein Traum bleiben: Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt, wie eingangs bereits erwähnt, bei nur 1:140 Millionen.

Wie sehen die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto 6 aus 49 für alle Gewinnklassen aus? Das zeigt die folgende Übersicht:

So stehen die Gewinnchancen bei der Zusatzlotterie Spiel 77, bei der es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer geht:

Bei Super 6 zählen die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer. Wie hoch hier die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, zeigt diese Tabelle:

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) hat eine Hotline für alle eingerichtet, die Hilfe oder Beratung benötigen: 0800 1 37 27 00. Dort kann von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr angerufen werden - kostenlos und anonym.