Lottozahlen am 17.8.24: Das sind die Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag

Seit Wochen steigt die Gewinnsumme im Lotto-Pot an. Mehr Geld bietet mehr Möglichkeiten, sich Träume zu erfüllen, so warten die Spielerinnen und Spieler jede Woche gespannt auf die Ziehung der aktuellen Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit den Gewinn über aktuell 19 Millionen Euro abzuräumen liegt jedoch lediglich bei 1:140 Millionen. Auf die richtigen 6 aus 49 zu tippen, ist also gar nicht so leicht.

Wenn die Lottozahlen feststehen, finden Sie sie nach der Ziehung direkt hier. Darüber hinaus liefern wir Ihnen weitere Informationen zum Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Die Antworten auf diese Fragen und mehr Infos können Sie hier nachlesen.

Lottozahlen beim Lotto am Samstag, 17.8.24

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen vom 17.8.24

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 17.8.24

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen

Die Quoten zum Lotto am Samstag vom 17.8.24 werden wie gewohnt erst am Samstagabend veröffentlicht. Die Gewinnquoten geben dann an dieser Stelle Aufschluss darüber, wie oft welche Gewinne abgeräumt wurden - und ob der Jackpot geknackt wurde oder für die nächste Ziehung beim Lotto 6 aus 49 weiter ansteigt.

Hier finden Sie die Quoten, sobald sie feststehen:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 2 6 Richtige 3 5 Richtige + SZ 4 5 Richtige 5 4 Richtige + SZ 6 4 Richtige 7 3 Richtige + SZ 8 3 Richtige 9 2 Richtige + SZ

Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen

Beim Samstagslotto ist der Annahmeschluss um Punkt 19 Uhr - wenn man es ganz genau nimmt, in manchen Bundesländern sogar schon um 18.59 Uhr. Welche Regeln in welchem Bundesland gelten, zeigt diese Tabelle:

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19 Uhr Bayern 19 Uhr Berlin 19 Uhr Brandenburg 19 Uhr Bremen 19 Uhr Hamburg 18.59 Uhr Hessen 19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19 Uhr Niedersachen 19 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19 Uhr Saarland 19 Uhr Sachsen 19 Uhr Sachsen-Anhalt 19 Uhr Schleswig-Holstein 19 Uhr Thüringen 19 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag

Die Ziehung der Zahlen des Lottos am Samstag finden wie gewohnt Samstagabend ab 19.25 Uhr statt. Demnach stehen die aktuellen Zahlen kurz darauf gegen 19.30 Uhr fest.

Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream

Sie wollen die Ziehung der Lotto-Zahlen am Samstag live miterleben? Das ist kein Problem, denn die Ziehung wird stets auf lotto.de live übertragen. Sie können den Live-Stream am 17.08.2024 kostenlos einschalten und die Ziehung mitverfolgen.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Vielen Leute träumen vom großen Geld und dem Gewinn im Lotto, der so einfach erscheinen mag. Doch ganz so leicht ist es nicht. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn liegt wie bereits erwähnt bei gerade mal 1:140 Millionen.

Wie sehen die Gewinnchancen in den verschiedenen Gewinnklassen beim Lotto aus? Dies zeigt die folgende Übersicht:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + SZ 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + SZ 542.008 4 5 60.223 5 4 + SZ 10.324 6 4 1.147 7 3 + SZ 567 8 3 63 9 2 + SZ 76

Beim Spiel 77 müssen Spielerinnen und Spieler keine separate Gewinnzahl auf dem Schein ausfüllen. Hier kommt es darauf an, welche sieben Ziffern am Ende der Spielscheinnummer stehen. So stehen die Gewinnchancen bei der Zusatzlotterie Spiel 77:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu Feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € III 6 1.111.111 77.777 € I 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Das gleiche Prinzip findet bei der Super 6 Geltung. Hier geht es aber um die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer, also eine Zahl weniger als beim Spiel 77. Wie hoch hier die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, zeigt diese Tabelle:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu Feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) hat eine Hotline für alle eingerichtet, die Hilfe oder Beratung benötigen: 0800 1 37 27 00. Dort kann von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr angerufen werden - kostenlos und anonym.