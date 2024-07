Lottozahlen heute am 27.7.24: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den Lottozahlen von heute wird um bis zu vier Millionen Euro gespielt. Bei der vorherigen Ziehung vom Lotto 6 aus 49 war es noch um sechs Millionen Euro gegangen. Die hat ein Spieler mit den sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl aber abgeräumt.

Damit hatte dieser Gewinner unfassbar viel Glück: Die Chance auf alle sieben richtigen Zahlen ist nämlich extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit beträgt nur 1:140 Millionen.

Was sind die Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag vom 27.7.24? Nach der Ziehung erfahren Sie das Ergebnis in diesem Artikel. Dazu kommen weitere Infos zum Samstagslotto rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und mehr.

Lottozahlen heute vom Lotto am Samstag, 27.7.24

Lottozahlen: Zahlen werden noch gezogen

Superzahl: Zahl wird noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute vom 27.7.24

Spiel 77: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute vom 27.7.24

Super 6: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Samstag werden immer am Montag um etwa 9 Uhr veröffentlicht. Sie geben einen Überblick darüber, wie viele Gewinner es gab und welche Summen sie erhalten. Wenn die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 27.7.24 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Samstag: Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen?

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Samstag ist nicht in jedem Bundesland einheitlich. Allerdings fallen die Unterschiede auch nicht wirklich ins Gewicht. Es geht nur um eine einzige Minute.

Welcher Lotto-Annahmeschluss gilt wo? Das ist die Übersicht für alle Bundesländer in Deutschland:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 19.00 Uhr

Brandenburg: 18.55 Uhr

Bremen: 19.00 Uhr

Hamburg: 19.00 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 19.00 Uhr

Niedersachsen: 19.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 19.00 Uhr

Saarland: 19.00 Uhr

Sachsen: 19.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 19.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 19.00

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag: Wann werden die Zahlen gezogen?

Beim Lotto am Samstag startet die Ziehung um 19.25 Uhr. Das ist eine Stunde später als bei den Ziehungen am Mittwoch. In beiden Fällen dauert es nur wenige Minuten, bis die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl gezogen sind.

Lottozahlen-Ziehung: Übertragung im Live-Stream heute am 27.7.24

Es ist immer möglich, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu verfolgen. Die Übertragung beim Samstagslotto vom 27.7.24 gibt es ab 19.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49

Beim Lotto 6 aus 49 lässt sich ab drei richtigen Zahlen Geld gewinnen. Allerdings sind die Chancen bereits in den niedrigsten der neun Gewinnklassen nicht besonders hoch.

Hier finden Sie die komplette Übersicht über die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto am Samstag:

Gewinnklasse 1 (6 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:139.838.160

Gewinnklasse 2 (6 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:15.537.573

Gewinnklasse 3 (5 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:542.008

Gewinnklasse 4 (5 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:60.223

Gewinnklasse 5 (4 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:10.324

Gewinnklasse 6 (4 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:1.147

Gewinnklasse 7 (3 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:567

Gewinnklasse 8 (3 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:63

Gewinnklasse 9 (2 Gewinnzahlen plus Superzahl): Gewinnchance 1:76

Es gibt Zusatzlotterien, die sich auf demselben Spielschein spielen lassen. Eine davon ist Spiel 77. Dabei dienen die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer als Gewinnzahlen.

Super 6 ist eine weitere Zusatzlotterie, die Spiel 77 sehr ähnelt. Hierbei dreht sich ebenfalls alles um die letzen Ziffern der Spielscheinnummer - allerdings nicht um die letzten sieben, sondern nur um die letzten sechs.

Noch ein Hinweis: Bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 oder Super 6 handelt es sich um Glücksspiel und Glücksspiel kann bekanntlich süchtig machen. Wer Anzeichen bei sich selbst oder anderen feststellt, kann sich unter anderem an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Die bietet eine kostenlose Hotline an, die auch anonym angerufen werden kann. Die Telefonnummer lautet 0800 1 37 27 00. (sge)