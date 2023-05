Lottozahlen am 29. April: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto vom Samstag

Bei der Lottoziehung am 29. April gab es wieder die Chance auf den Hauptgewinn. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten vom Lotto am Samstag.

Die Lottozahlen werden immer Mittwochs und Samstags gezogen. Die Chancen den Jackpot zu knacken sind allerdings verschwindend gering. Beim beliebten Spiel 6 aus 49 liegt die Gewinnchance dafür bei gerade einmal 1:140 Millionen.

Ob sie trotz dieser Chancen gewonnen haben, können Sie hier herausfinden. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag. Außerdem haben wir hier einige weitere Infos rund um die Lottoziehung, wie die Gewinnquoten oder wann der Annahmeschluss für die Ziehung ist.

Lottozahlen beim Lotto am Samstag, 29. April

Lottozahlen : 9 -13 - 14 - 23 -24 - 40

9 -13 - 14 - 23 -24 - 40 Superzahl: 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen vom 29. April

Spiel 77: 2979404

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 29. April

Super 6: 859661

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Gewinnquoten zu den Lottozahlen

Die Gewinnquoten für die Lottozahlen vom Samstag werden immer erst einige Tage später veröffentlicht. Da Montag ein Feiertag ist werden sie dieses mal dann erst ab Dienstagvormittag bekannt gegeben und ab diesem Zeitpunkt finden Sie sie hier in der Tabelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 2 × 1.265.163,30 € 3 5 Richtige + SZ 51 × 17.199,60 € 4 5 Richtige 609 × 4.293,30 € 5 4 Richtige + SZ 3.024 × 239,80 € 6 4 Richtige 35.918 × 47,90 € 7 3 Richtige + SZ 55.941 × 26,20 € 8 3 Richtige 658.506 × 10,50 € 9 2 Richtige + SZ 413.796 × 6,00 €

Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen

Normalerweise ist der Annahmeschluss für die Lottoscheine am Samstag um 19.00 Uhr. Kurioserweise gilt in einigen Bundesländern stattdessen 18.59 Uhr als Annahmeschluss. Was in welchem Bundesland gilt, zeigt diese Tabelle:

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 19.00 Uhr Brandenburg 19.00 Uhr Bremen 19.00 Uhr Hamburg 18.59 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19.00 Uhr Niedersachsen 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19.00 Uhr Saarland 19.00 Uhr Sachsen 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 19.00 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Lotto am Samstag: Uhrzeit der Ziehung

Im Gegensatz zum Eurojackpot gibt es beim Lotto eine festgesetze Zeit der Ziehung. Diese findet immer Samstags um 19.25 Uhr statt. Ab 19.30 Uhr stehen also die Zahlen der Gewinnziehung fest.

Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream

Neben der bekannten Ziehung der Lotto-Zahlen im TV gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, diese im Stream zu sehen. Den entsprechenden Livestream finden Sie auf lotto.de.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

So verlockend der Lotto-Gewinn auch ist: Er ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Um den Jackpot zu knacken, muss man 6 aus 49 Zahlen richtig haben. Die Chance dafür liegt bei unwahrscheinlichen 1:140 Millionen. Doch auch für einen geringeren Gewinn sehen die Gewinnchancen alles andere als rosig aus. Hier haben wir Ihnen die verschiedenen Gewinnchancen beim Lotto 6 aus 49 zusammengestellt:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

So stehen die Gewinnchancen bei der Zusatzlotterie Spiel 77, bei der es um die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer geht.

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei Super 6 zählen die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer. Wie hoch hier die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, zeigt diese Tabelle:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto, Super 6 oder Spiel 77 kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) hat eine Hilfs- bzw. Beratungs-Hotline für alle eingerichtet, die sie benötigen: 0800 1 37 27 00. Dort kann von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr angerufen werden - kostenlos und anonym.