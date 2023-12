Lottozahlen heute am 30.12.23: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Samstag

Mit den Lottozahlen von heute am 30.12.23 sind bis zu 45 Millionen Euro zu gewinnen. Hier gibt es alle Infos zu den Gewinnzahlen und -Quoten vom Samstag.

Nachdem der Lotto-Jackpot wieder nicht geknackt wurde, sind nun am Samstag, 30.12.23, satte 45 Millionen Euro zu gewinnen. Allerdings liegt die Chance auf den Hauptgewinn beim klassischen Lotto 6 aus 49 bei gerade einmal 1:140 Millionen. Der unwahrscheinlich hohe Gewinn ist damit auch unwahrscheinlich schwer zu bekommen.

Sobald die Lottozahlen vom Samstag feststehen, erfahren Sie sie hier. Außerdem halten wir Sie hier über die Quoten der Ziehung vom 30.12.23 auf dem Laufenden und liefern Ihnen alle weiteren Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit und Live-Stream der Ziehung.

Lottozahlen beim Lotto heute am Samstag, 30.12.23

Lottozahlen : 4 - 26 - 41 - 44 - 47 - 48

4 - 26 - 41 - 44 - 47 - 48 Superzahl: 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen heute vom 30.12.23

Spiel 77: 8 - 3 - 5 - 9 - 5 - 2 - 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen heute vom 30.12.23

Super 6: 7 - 4 - 4 - 8 - 4 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen

Die Quoten zu den Lottozahlen werden beim Lotto 6 aus 49 nie am Tag der Ziehung veröffentlicht. Beim Lotto am Samstag werden die Quoten sogar daher erst am Montagmorgen bekanntgegeben. Erst dann ist bekannt, ob der Jackpot in Höhe von 45 Millionen Euro diesmal geknackt wurde oder nicht.

Sobald die Quoten feststehen, finden Sie sie in folgender Tabelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ



2 6 Richtige



3 5 Richtige + SZ



4 5 Richtige



5 4 Richtige + SZ



6 4 Richtige



7 3 Richtige + SZ



8 3 Richtige



9 2 Richtige + SZ





Lotto am Samstag: Annahmeschluss der Lottozahlen

Der Annahmeschluss für die Lottozahlen am Samstag ist spätestens um 19 Uhr. Allerdings schließen die Annahmestellen in manchen Bundesländern auch schon um 18.59 Uhr - wer spät dran ist, sollte das im Hinterkopf behalten.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Uhrzeiten des Annahmeschlusses beim Lotto am Samstag:

Bundesland Annahmeschluss beim Lotto am Samstag Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 19.00 Uhr Brandenburg 19.00 Uhr Bremen 19.00 Uhr Hamburg 18.59 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 19.00 Uhr Niedersachsen 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 19.00 Uhr Saarland 19.00 Uhr Sachsen 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 19.00 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Samstag heute

Beim Lotto am Samstag gibt es eine feste Uhrzeit der Ziehung. Diese findet immer um Punkt 19.25 Uhr statt. Ab etwa 19.30 Uhr sind daher immer die Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung bekannt.

Ziehung der Lottozahlen im Live-Stream

Die Ziehung der Lottozahlen ist mittlerweile auch online mitzuverfolgen. Auf lotto.de gibt es einen Live-Stream, in dem auch die Ziehung der Zahlen vom Samstag, 30.12.23, zu sehen ist.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Beim Lotto am 30.12.23 sind 45 Millionen Euro zu gewinnen. Um diesen Gewinn einzustreichen, benötigt man aber unwahrscheinliches Glück. Denn die Chance auf den Jackpot liegt bei 1:140 Millionen. Allerdings sind neben den Hauptgewinn ja auch noch kleinere Summen beim Lotto 6 aus 49 zu gewinnen.

Hier finden Sie die Gewinnchancen für alle Gewinnklassen beim Lotto:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Auch beim Spiel 77 gibt es unterschiedliche Gewinnklassen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Gewinnchancen in der Zusatzlotterie, bei der die letzten sieben Ziffern der Spielscheinnummer entscheidend sind:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Bei der Super 6 sind lediglich die letzten sechs Nummern der Spielscheinnummer von Bedeutung. Hier gibt es folgende Gewinnchancen:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe finden Betroffene oder deren Angehörige bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). Diese hat eine entsprechende Hotline eingerichtet, die kostenlos unter der Nummer 0800 1 37 27 00 zu erreichen ist. Die Öffnungszeiten der Hotline sind von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.