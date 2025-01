„Love Is Blind Germany“: Start, Teilnehmer, Folgen – alle Infos

Ist Liebe wirklich blind? Netflix geht der Sache auf den Grund. 30 Singles aus dem deutschsprachigen Raum stellen sich bei “Love is Blind Germany“ einer außergewöhnlichen Herausforderung: Sie wollen die wahre Liebe finden, ohne von Äußerlichkeiten beeinflusst zu werden. Das erste Kennenlernen erfolgt in sogenannten Pods – kleinen Kabinen, in denen sie sich zwar hören, aber nicht sehen können. In intensiven Gesprächen entsteht die Möglichkeit, eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen. Am Ende dieser Phase steht die alles entscheidende Frage: „Willst du mich heiraten?“ Stimmen die Gefühle, sehen sich die Verlobten erstmals von Angesicht zu Angesicht.

Doch damit ist die Reise nicht beendet. Die frisch verlobten Paare müssen herausfinden, ob ihre Beziehung auch außerhalb der Pods Bestand hat. Das Leben in der realen Welt, das Kennenlernen von Familie und Freunden sowie die Planung einer möglichen Hochzeit stellen ihre Liebe auf die Probe. Sind die inneren Werte wirklich stärker als äußere Einflüsse? Und wer wird am Ende tatsächlich vor den Traualtar treten?

„Love is Blind“ feierte 2020 bei Netflix mit seiner US-Version Premiere und entwickelte sich zu einem globalen Erfolg, in den USA flimmerte bereits die Staffel Nr. 7 über die Monitore. Ableger in Ländern wie Brasilien, Japan und Schweden knüpften ebenfalls an den Erfolg des Formats an. Nun also auch Deutschland. Bleiben Sie bei uns, wir haben die Details.

„Love Is Blind Germany“: Wann war der Start?

Start der Netflix-Reality-Show war am 3. Januar 2025. Es wurden die ersten vier Folgen veröffentlicht. Weitere Episoden erschienen am 10. Januar. Die letzte Folge wird am 17. Januar 2025 veröffentlicht.

Die Teilnehmer bei „Love Is Blind Germany“

Hier kommt die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf das gewagte Abenteuer einlassen:

Alberta , 27 Jahre, aus Essen

Alina , 28 Jahre, aus Eglharting

Daniel , 26 Jahre, aus Frankfurt am Main

Fabio , 34 Jahre, aus Remseck

Hannah , 29 Jahre, aus Berlin

Hanni , 28 Jahre, aus Köln

Ilias , 27 Jahre, aus Ascheberg

Jen , 31 Jahre, aus Berlin

Marcel , 36 Jahre, aus Köln

Medina , 31 Jahre, aus Berlin

Pascal , 33 Jahre, aus Peißenberg

Sally , 27 Jahre, aus Berlin

Shella , 29 Jahre, aus Düsseldorf

Shila , 36 Jahre, aus Köln

Tolga , 34 Jahre, aus Kehl

„Love Is Blind Germany“: Die Folgen

Insgesamt gibt es 9 Folgen von „Love Is Blind Germany“ bei Netflix zu sehen. Eine Übersicht mit dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum haben wir hier für Sie:

Folgen 1 - 4: 3. Januar 2025

Folgen 5 - 8: 10. Januar 2025

Folge 9: 17. Januar 2025

Die Moderatoren von „Love Is Blind Germany“

Die Moderation von „Love is Blind Germany“ übernimmt das Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs. Beide sind vor allem durch ihre Auftritte bei RTL und RTL2 bekannt. Chris äußerte sich begeistert über das Konzept der Show: „Es erfordert viel Mut, die gewohnte, oft oberflächliche Dating-Welt hinter sich zu lassen. Die Möglichkeit, dass sich in den Pods zwei Menschen finden, die ihr Leben miteinander teilen wollen, finde ich unglaublich schön“, hat er tvmovie.de erzählt.

So kann man „Love Is Blind Germany“ im Stream sehen

Zum Verfolgen von „Love Is Blind Germany“ braucht man ein Netflix-Abo. Der Anbieter stellt folgende Varianten zur Auswahl:

Standard mit Werbung: 4,99 Euro/Monat, Full HD, 2 Streams gleichzeitig, kein Download, keine Zusatzmitglieder.

Standard: 13,99 Euro/Monat, Full HD, 2 Streams gleichzeitig, 2 Downloads, 1 Zusatzmitglied möglich.

Premium: 19,99 Euro/Monat, 4K & HDR, 4 Streams gleichzeitig, 6 Downloads, 2 Zusatzmitglieder möglich.

Das günstigste, werbefreie Basis-Abo (früher 9,99 Euro/Monat) wurde für Neukunden in Deutschland abgeschafft. Bestandskunden können es weiter nutzen, solange sie nicht kündigen oder wechseln. In anderen Ländern wurde das Basis-Abo teilweise schon vollständig eingestellt. Ein kostenloser Testzeitraum von 30 Tagen, wie er früher angeboten wurde, ist 2024 nicht mehr verfügbar.

Netflix bietet somit keine kostenfreien Testmöglichkeiten mehr und hat das Abomodell auf weniger Optionen reduziert. Diese Angaben sind auf dem Stand vom Dezember 2024.

„Love Is Blind Germany“: Der Trailer

Nachdem es lange nur ein „Date Annoncement“ gegeben hatte, lieferte Netflix nun auch einen offiziellen Trailer zu „Love Is Blind Germany“: