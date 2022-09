"Love is King": Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen

"Love is King" läuft seit September auf Joyn. Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen, die auf dem Schloss nach der großen Liebe suchen? Wir stellen Ihnen die Prinzen und Prinzessinnen vor.

Seit dem 8. September 2022 bringt der Streaminganbieter Joyn die neue Show "Love is King". Die Kandidatinnen und Kandidaten lernen sich dabei nicht etwa auf einer traumhaften Urlaubsinsel kennen, sondern auf einem echten Märchenschloss - Zeitreise inklusive. Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst. Wie lief Dating in der Welt des königlichen Hofes ab?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, oder besser gesagt Prinzessinnen und Prinzen, der Show wollen das herausfinden und natürlich im besten Falle mit der große Liebe belohnt werden.

Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten von "Love is King" hier in der Übersicht vor, die im Laufe der Sendetermine von "Love is King" die Liebe finden möchten.

Kandidatinnen bei "Love is King": Das sind die Prinzessinnen

Prinzessin Nora (33 Jahre aus Leipzig)

Love is King, Joyn, Nora Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Nora hat eine Tanzausbildung in den USA absolviert und arbeitet als Tänzerin und Influencerin. Sie sucht einen Prinzen, auf den sie sich verlassen kann und der ihr Fels in der Brandung ist. Mit ihm möchte sie ihre Interessen teilen, gleichzeitig ist ihr aber auch ein persönlicher Freiraum wichtig. Am aktuellen Dating-Verhalten stört Nora, dass oft mehrere Personen gleichzeitig getroffen werden und Romantik immer mehr an Stellenwert verliere. Vor ihrer Teilnahme an "Love is King" kündigt die Leipzigerin an: "Wenn mir einer richtig gut gefällt, dann gleich küssen, heiraten, einpacken, mitnehmen und nie wieder rausgeben."

Prinzessin Louisa (26 Jahre aus Hamburg)

Love is King, Joyn, Louisa Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Louisa ist 26 Jahre alt und arbeitet in Hamburg als Hotelfachfrau. Von Online-Dating hält sie wenig, da man dort schnell abgestempelt werde und viele Singles nicht an einer ernsten Beziehung interessiert seien. Beim Dating wünscht sie sich Einfallsreichtum und ein ausgefallenes Treffen, bei dem es beim Händchen halten zu knistern beginnt. "Ich flirte gerne und wenn ich weiß, dass mir jemand gefällt, gehe ich direkt auf ihn zu", sagt Louisa über sich selbst.

Prinzessin Rebecca (24 Jahre aus Hückeswagen)

Love is King, Joyn, Rebecca Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Die 24-jährige Rebecca ist Friseurin, plant aber, demnächst ein Lehramtsstudium zu beginnen. Sie beschreibt sich als kreativ und flirtet gerne ganz offensiv. Sie wünscht sich einen Prinzen, der sie von Anfang an zu schätzen weiß und sich um sie bemüht. Ein interessantes Hobby hat Rebecca auch: Sie sammelt schlimme Anmachsprüche. Ob sie bei "Love is King" ihre Sammlung erweitern kann?

Prinzessin Karima (31 Jahre aus Frankfurt)

Love is King, Joyn, Karima Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Grundschullehrerin Karima tanzt Hip Hop und geht gerne ins Fitnessstudio, zum Skifahren, Schwimmen oder Eishockey spielen. "Sich einmal wie eine Prinzessin zu fühlen und in einem schönen Kleid, in einem tollen Schloss auf den Traummann zu treffen, das ist eine märchenhafte Vorstellung", so die Frankfurterin, die fließend Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Arabisch spricht. Sie wünscht sich einen Prinzen, der zuhört und ihre Interessen mit ihr teilt.

Prinzessin Janine (33 Jahre aus Stadthagen)

Love is King, Joyn, Janine Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

"Ich bin schon eine kleine Prinzessin", sagt Janine aus Stadthagen in Niedersachsen. Im normalen Leben arbeitet sie aber ganz bodenständig als Sonderpädagogin und studiert nebenbei Jura. Die Corona-Pandemie habe das Dating erschwert, findet die 33-Jährige. Von Dating-Apps oder dem Kennenlernen über Social-Media-Profile hält sie aber trotzdem wenig. Dabei gehe es nämlich oft nur um den schnellen Erfolg und nicht um die echte Liebe.

Prinzessin Giulia (29 Jahre aus Rheine)

Love is King, Joyn, Giulia Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Giulia arbeitet außerhalb des "Love is King"-Schlosses als Vertriebsmitarbeiterin. Sie hat bereits in Dubai und Australien gelebt und sucht einen Prinzen, mit dem es richtig funkt. Dass ihr in der Beziehung Respekt und Vertrauen gegenübergebracht werden, ist Giulia sehr wichtig. "Ich bin auf den ersten Ballabend gespannt", sagt sie. "Aber am Anfang bin ich natürlich noch am Schauen, ob die Prinzen es auch ernst meinen oder eher mit allen Prinzessinnen rumshakern."

Diese Prinzen machen bei "Love is King" mit: Kandidaten

Prinz Julian (28 Jahre aus Hamburg)

Prinz Julian. Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Der selbstständige Immobilienmakler geht in seiner Freizeit gerne Joggen oder ins Fittnessstudio. Den Dating-Apps hat er abgeschworen, da sie aufgrund der Schnelllebigkeit nichts für ihn sind. Julian hofft darauf in der Show eine Prinzessin zu treffen, die seine Interessen teilt und auf Familie wert legt. Über sich selbst sagt er: "Ich bin jemand, der auf Nummer sicher-sicher in einer Beziehung geht, weil ich nicht verletzt werden möchte und auch keine andere Person verletzen möchte."

Prinz Stanko (25 Jahre aus Waiblingen)

Prinz Stanko. Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Straßenbaumeister Stanko glaubt an die Liebe auf den ersten Blick und möchte einer potenziellen Partnerin Sicherheit und finanzielle Sorglosigkeit bieten. Seine Freizeit verbringt er gerne im Schrebergarten, wo er seine Leidenschaft für Landschafts- und Gartenbau auslebt. Außerdem geht der 25-Jährige zum Boxtraining oder gerne auch einfach mit einem Kaffee in der Hand durch die Stadt.

Prinz Jesaia (26 Jahre aus Stuttgart)

Prinz Jesaia. Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Der 26-Jährige studiert Wirtschaftspsychologie und spielt in seiner Freizeit am liebsten Tischtennis, wenn er nicht gerade im Fitnessstudio Sport treibt. Für seine nächste Beziehung wünscht er sich eine Partnerin mit der er sich eine Zukunft vorstellen kann und die ihm außerdem genügend Freiheiten gibt. Jesaia gefällt sich selbst in seinem Prinzen-Outfit sehr gut, wie er sagt: "Ich dachte mir: Wow! Wer ist dieser Jesaia? Den kenn ich noch gar nicht."

Prinz Jerome (32 Jahre aus Duisburg)

Prinz Jerome. Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Jerome findet Dating-Apps oberflächlich und wünscht sich Dating so wie es früher war: Erst einmal kennenlernen, sich aufeinander einlassen und wenn alles passt gemeinsame Wege einschlagen. Er arbeitet als Ofensteuermann und verbringt seine Freizeit am liebsten in der Natur - gerne auch auf dem Fahrrad. Seine Prinzessin sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen und ihm eine gute Freundin sein.

Prinz René (37 Jahre aus Velen)

Prinz René Foto: iStock/Joyn/ProSieben/Nadine Rupp

Mit seinen 37 Jahren ist René der älteste Prinz bei "Love is King". Er arbeitet als Vorarbeiter im Asphaltbau und lebt auf seiner eigenen Ranch. Bei Frauen lässt er es lieber langsam angehen und wartet meist auf klare Signale von der Frau, bevor er auf sie zugeht. In seiner Freizeit pflegt er das Gelände seiner Ranch, geht im Verein kegeln und ist außerdem Mitglied im Schützenverein. In der Show würde er gerne die Frau finden, die er einmal heiraten wird: "Von mir aus könnte es schon gestern losgegangen sein und ich hoffe einfach, dass ich meine Frau fürs Leben finde.", sagt er. (AZ)