"Love is King": Start, Sendetermine und weitere Infos zur neuen Dating-Show

Im Herbst erscheint zunächst auf Joyn, später auch auf ProSieben eine neue Dating-Show: "Love is King". Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine und Konzept der Sendung.

ProSieben schafft es immer wieder, die Zuschauer mit neuen Sendungskonzepten zu begeistern. Dieses Mal soll dem Sender das mit einer Dating-Show ganz nach dem Motto "Leben wie ein König" gelingen. "Love is King" entführt sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer in eine romantische Märchenwelt.

Wir erläutern Ihnen ausführlich, was hinter dieser Idee steckt. Außerdem erhalten Sie von uns alle Infos rund um den Start von "Love is King": Die Sendetermine, die Übertragung und was es mit dem Konzept auf sich hat.

Wann geht "Love is King" an den Start?

Vergangenen Sommer hatte ProSieben die Sendung bereits angekündigt. Nun gab der Sender endlich bekannt, ab wann "Love is King" zu sehen sein wird. Das international erfolgreiche Format wird in der zweiten Hälfte des Jahres, also ab Herbst 2022, auch nach Deutschland kommen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Sendetermine von "Love is King"

Wann genau die neue Dating-Show gestreamed werden kann, ist noch unklar. Ebenso unklar ist, wann "Love is King" im Anschluss im TV ausgestrahlt werden soll. Sicher ist bislang nur, dass das Streamen der Show auf Joyn ab Herbst 2022 möglich sein wird und dass bald darauf eine Übertragung auf ProSieben folgen wird. Sobald die genauen Sendetermine von "Love is King" bekannt sind, werden wir Sie hier darüber informieren.

Übertragung: Wo wird "Love is King" zu sehen sein?

Bei der Übertragung von "Love is King" hat sich die Seven.One Enterteinment Group, zu der auch ProSieben gehört, zu einem eher ungewöhnlichen Schritt entschieden. Die Sendung soll zunächst exklusiv auf dem Online-Streamingdienst Joyn zu sehen sein, mit dem sie ko-produziert wurde. Erst später wird "Love is King" dann auch im TV auf ProSieben ausgestrahlt werden. Ziel soll es sein, dass der Streamingdienst und der TV-Sender näher zusammenrücken.

"Love is King": Das Konzept

"Love is King" ist eine internationale Dating-Show, die nun auch nach Deutschland kommt. Das Konzept der Sendung ist dabei ebenso neu wie traditionell. Der gemeinsame Aufenthalt an einer den Teilnehmern ungewohnten location ist nichts besonderes unter Dating-Shows. Doch was bei "Love is King" so anders ist, ist der Ort, an dem sich die Kandidaten kennen- (und lieben?) lernen: Ein echtes Schloss in Bayern, mit all dem dazugehörigen Prunk.

Für die Kandidaten wird der Besuch auf dem Schloss zu einer Zeitreise. Sie tauchen ein in die romantische Welt eines königlichen Hofes. Zum damit verbundenen royalen Lifestyle gehört das Leben in Luxus ebenso wie das tragen historischer, pompöser Outfits. Doch das Ganze hat selbstverständlich auch eine Kehrseite: Zu einer solchen Zeitreise gehört natürlich auch, dass man sein modernes Verhalten ablegt. Die Kandidaten werden sich mit den kommunikationsmittel, die es historisch an einem fürstlichen Hof gab, begnügen müssen bei ihrer Suche nach der Märchenprinzessin oder dem Märchenprinzen.

Die über allem schwebende Frage lautet: Wissen junge Menschen von heute überhaupt noch, wie man ohne Smartphone dated?