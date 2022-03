"Love Island" 2022: Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Love Island" 2022: Hier stellen wir alle Teilnehmer in Staffel 7 vor.

Bei RTL 2 steht wieder ganz groß die Liebe auf dem Programm: " Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" ist mit Staffel 7 im TV zu sehen. Die Datingshow läuft somit bereits zum zweiten Mal im Frühling an.

Drei Wochen lang haben die Singles Zeit, sich in einer Luxus-Villa auf Teneriffa kennen und lieben zu lernen. Bequem können es die Kandidaten es sich dabei allerdings nicht machen: Die Suche nach der großen Liebe kann für den ein oder anderen Teilnehmer schneller vorbei sein, als erwartet.

Insgesamt 14 Singles sind in Staffel 7 von "Love Island" dabei. Welche Teilnehmer werden die große Liebe auf Teneriffa 2022 finden und zusätzlich die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro haben? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten von "Love Island" 2022 auf RTL 2 vor.

"Love Island": Kandidaten und Kandidatinnen 2022

Bucci (31), Gelernter Bankkaufmann & Barkeeper aus München

Der Münchner bezeichnet sich selbst als sympathisch und energiegeladen. Seine Traumfrau soll am besten zwischen 1,62 und 1,68 m groß sein, blonde Haare haben und sich sportlich betätigen. Generell sei er aber für jeden Typ Frau offen, wenn es passt. Im Gespräch mit RTL2 sagte Bucci, dass er noch nie mehrgleisig gedatet habe. Ob sich das in der Villa auf Teneriffa ändern wird?

Kandidat Bucci bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Madhi (23), Personal-Trainer und Student aus dem Raum Konstanz

Madhi möchte die weiblichen Kandidatinnen bei "Love Island" 2022 mit seiner charmanten Art überzeugen. In der Vergangenheit konnte der 23-Jährige noch nicht seine große Liebe finden. Das möchte er mit Hilfe der Datingshow nun ändern. Wird seine Traumfrau in Staffel 7 dabei sein? An die Liebe auf den ersten Blick glaubt Madhi auf jeden Fall.

Kandidat Mahdi bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Mark (23), Beamter bei der Bundeswehr aus Bonn

Mark steht auf Frauen mit südländischem Aussehen und findet es besonders toll, wenn sie sich zurecht stylen. Als Beispiel nennt der Kandidat aus Bonn US-Star Kylie Jenner. Eine Flirtstrategie für "Love Island" 2022 hat Mark noch nicht. Er möchte die Situationen auf sich zukommen lassen und spontan handeln. Wird er auf diesem Weg seine Traumfrau finden?

Kandidat Mark bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Adriano (27), Fachkraft für Lagerlogistik aus dem Raum Stuttgart

Adriano bezeichnet sich selbst als etwas wählerisch, wenn es um Frauen und Beziehungen geht. Er möchte sich nur auf etwas Langfristiges einlassen, wenn es auch wirklich passt. Bei "Love Island" 2022 freut er sich besonders darauf, coole Leute kennenzulernen. Er selbst möchte die Villa mit Witz und Humor aufmischen.

Kandidat Adriano bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Nico (26), Vertriebler in der Telekommunikationsbranche aus dem Saarland

Was Nico an sich selbst am besten findet? Seine Größe, seine Ästhetik, seine Augen und sein Lächeln. Bei Frauen mag er es besonders gerne, wenn sie aussehen wie eine Latina oder Italienerin. An die Liebe auf den ersten Blick glaubt der Saarländer nicht unbedingt. Für ihn ist es wichtig, sein Gegenüber langsam kennenzulernen. Erst dann könne für ihn Liebe entstehen.

Kandidat Nico bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Leonie (27), Kaufmännische Angestellte aus Gronau

Männer können Leonies Kopf verdrehen, wenn sie große Oberarme, schöne Zähne und gepflegte Hände haben. Sie selbst möchte mit ihrer offenen und kommunikativen Art überzeugen. Mit 27 möchte sie sich nun auf die Suche nach etwas Langfristigem machen. Allerdings sei das Flirten nicht ihre Stärke. Wird es ihr trotzdem gelingen, ihrem Traummann auf Teneriffa zu finden?

Kandidatin Leonie bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Jessica (22), Einzelhandelskauffrau aus dem Raum Trier

Jessica ist die erste Transgender-Kandidatin bei "Love Island". Sie möchte allen Zuschauern, die in der gleichen Situation sind wie sie, Mut machen und zeigen, dass es auch als Transfrau möglich ist, einen Mann in einer Datingshow zu finden. Die 22-Jährige mag es überhaupt nicht, wenn Männer Machos sind. Wird sie jemanden in Staffel 7 sympathisch finden?

Kandidatin Jessica ist die erste Transfrau bei "Love Island" und als Teilnehmerin in Staffel 7 dabei. Foto: RTLZWEI / Foto: Thomas Reiner

Jennifer (23), Recruiterin aus Düsseldorf

Die Düsseldorferin mag an sich selbst besonders ihre Kurven, für die sie auch außerhalb von "Love Island" viele Komplimente bekomme. Früher war Jennifer in einer toxischen Beziehung. Seitdem falle es ihr schwer, sich auf neue Männer einzulassen. Jetzt hat sie die Hoffnung, durch "Love Island" neu durchzustarten und jemand Passendes kennzulernen.

Kandidatin Jennifer bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Sandrine (28), Jura-Studentin aus dem Raum Stuttgart

Sandrine mag es nicht, wenn Männer geizig sind. Sie steht zu altmodischen Traditionen und findet es toll, wenn der Mann die Rechnung übernimmt. Auch beim Dating bevorzugt sie die alten Rollenbilder und lässt sich gerne von ihrem männlichen Gegenüber erobern. Werden die Männer bei "Love Island" 2022 Sandrina das geben können, was sie sucht?

Kandidatin Sandrine bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Léon (25), Jura-Student aus dem Raum Lüneburg

Léon macht sehr gerne Party und hat Spaß. Daher sei "Love Island" für ihn der perfekte Ort, um neue Leute und seine Traumfrau kennenzulernen. Bei Frauen mag er es besonders gerne, wenn sie eine natürliche Ausstrahlung haben, nicht zu viel Make-up tragen und mit einem lieben Charakter überzeugen können. Wenn die Frau dann auch noch einen unschuldigen Rehblick hat, ist es um den 25-jährigen Studenten laut eigenen Aussagen geschehen.

Kandidat Léon bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Lara (27), Angestellte aus Hamburg

Lara bezeichnet sich selbst als eine gute Zuhörerin. Weshalb sie immer noch Single ist, wisse sie auch nicht ganz genau. Sie vermutet, dass sie sehr hohe Ansprüche hat und alles passen muss, vorallem mit dem Hintergrund, da sie mit der Familienplanung nicht mehr allzu lange warten möchte. Wird ein Kandidat bei "Love Island" dabei sein, der das Potential hat, der spätere Vater ihrer Kinder zu werden?

Kandidatin Lara bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Tom (29), IT-Systemadministrator aus Velbert

Toms letzte Beziehung ist mittlerweile ein Jahr her. Die Zeit dazwischen nutze er, um viel Sport zu treiben und auf seine Ernährung zu achten. Nun ist er wieder bereit, neue Frauen kennenzulernen. Diese sollten optimalerweise nicht zu klein sein, blonde oder braune Haare und lange, schlanke Beine haben. Außerdem mag er es, wenn die Frauen nicht egoistisch sind und viel Empathie mitbringen. Hat er seine Ansprüche zu hoch gesteckt?

Kandidat Tom bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Vanuschka (22), Selbstständig in der Kosmetikbranche aus Salzburg

Für Vanuschka bedeutet Liebe, dass ein großer Zusammenhalt vorherrscht, man sich gegenseitig treu ist und die Kommunikation sowie der Spaß aufrecht erhalten bleibt. An Männern findet sie besonders attraktiv, wenn sie Männlichkeit ausstrahlen und Tattoos haben. Die Liebe auf den ersten Blick hat sie noch nie erlebt, denkt aber, dass es möglich ist.

Kandidatin Vanuschka bei "Love Island" 2022. Foto: RTL2

Vanessa (26), Personalerin aus Grafrath

Vanessa sucht einen Mann mit starkem sowie frechen Charakter und der sagt, was er denkt. Sie selbst bezeichnet sich auch als frech, aber auf der anderen Seite auch sehr emotional. One-Night-Stands kommen für sie daher nicht infrage, da sich das nicht mit ihren Gefühlen vereinbaren lasse. Gibt es bei "Love Island" 2022 einen Mann, der ihren Bedürfnissen gerecht wird?