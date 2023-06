Southside 2023: Die besten Spartipps fürs Festival

Das Southside-Festival ist in vollem Gange, und das Geld reicht gerade so für die Tickets? Wir erklären, wie man günstig durchs Festival kommt.

Da steht der erste unbeschwerte Festival-Sommer nach drei Jahren ins Haus, und dann das. Die teuren Tickets fürs Southside-Festival 2023 sind gekauft, und nun macht sich Nüchternheit breit, da das restliche Geld kaum mehr für Klamotten, Ausrüstung, Snacks und Getränke reicht. Gerade das junge Publikum leidet unter den in dieser Saison kräftig gestiegenen Festival-Preisen. Wir erklären, wie man bei kühlem Bier und Sonnenuntergang der Lieblingsband lauscht und mit ein paar simplen Tricks trotzdem den Geldbeutel schont.

Festival-Spartipps: Wie man bei den Ticketpreisen spart

Die Höhe der Ticketpreise für die bekanntesten Festivals in Deutschland sind nicht ohne. Egal ob für einen Tag oder für ein ganzes Wochenende, Festivals-Tickets schlagen oft mit mehreren hundert Euro zu Buche. Auch die Ticketpreise für das Southside 2023 haben es in sich. Generell empfiehlt es sich, im Vorverkauf im Netz nach Gutscheinen für einen Rabatt Ausschau zu halten.

Falls das Festival schon läuft und man noch Tickets braucht, lohnt auch ein Blick in eine der einschlägigen Facebook-Gruppen, in denen Ticketinhaber auf den letzten Drücker versuchen, ihre Festival-Karten loszuwerden. Eine Faustregel besagt: Es gibt immer jemanden, der oder die kurzfristig abspringt und einen Abnehmer für Festival-Karten sucht. Manchmal sind sie dann sogar günstiger als im Vorverkauf.

Festival-Spartipps: An die eigene Verpflegung denken

Neben der gestiegenen Ticketpreise ist auch mit höheren Preisen für Verzehr und Getränke auf dem Festivalgelände zu rechnen. Noch höher, dürfte der eine oder die andere jetzt denken. Denn der Verzehr vor Ort war ja nie billlig. Gerade bei klammer Kasse lohnt daher immer, die Verpflegung selbst mitzubringen und dadurch viel Geld zu sparen.

Maiswaffeln, Nüsse und Obst sind im Übrigen eine leckere Alternative, die nicht nur den Geldbeutel schont, sondern im Gegensatz zum üblichen Festival-Junk-Food auch noch wichtige Nährstoffe liefert. Denn gerade wenn die Sonne knallt und der Alkohol in Strömen fließt, gilt es auf den Körper zu achten.

Übrigens: Es gibt auch einen Survival-Guide für Festival-Neulinge auf dem Southside 2023.

Festival-Kleidung: Stylisch geht günstig

Natürlich will man für das lang ersehnte Festival-Wochenende auch richtig gut aussehen. Manchmal reicht aber das Geld hinten und vorne nicht für ein neues Outfit. Zwei Tipps hierzu: Ein schickes Oberteil von einer Freundin oder einem Freund leihen, oder ein gebrauchtes Paar Schuhe im Vintage-Laden um die Ecke besorgen. Schließlich fühlt sich ein stylisches Outfit gleich wie neu an, egal ob es nur geborgt oder gebraucht gekauft wurde.

Sparen bei der Festival-Ausstattung: Leihen ist besser als Kaufen

Prinzipiell bietet sich eine Leihgabe für die gesamte Festival-Ausrüstung an. Über ein paar Ecken kennt schließlich jeder und jede einen Freund oder Verwandten, von dem eine Camping-Ausrüstung zu borgen ist. Besorgt man sich stattdessen Luftmatratze, Schlafsack, Getränkehalter und Rucksack neu, wird es verdammt teuer.

Einige Tickets für das Southside 2023 waren bereits im Vorfeld ausverkauft. Ein Besuch in diesem Jahr lohnt sich: Zum Line-up des Southside 2023 gehören unter anderem Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Placebo und Marteria.