"Lucky Stars – Alles auf die Fünf": Sendetermine und alle Infos zur Übertragung

Bei ProSieben läuft die neue Game-Show "Lucky Stars – Alles auf die Fünf". Wir haben die Sendetermine und alle Infos zu Übertragung und Wiederholung für Sie.

Seit Anfang März läuft bei ProSieben die neue Prime-Time-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf". Die Kandidatinnen und Kandidaten haben in der Sendung die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Ob sie am Ende das gesamte Preisgeld mit nach Hause nehmen dürfen, hängt davon ab, wie gut sie in verschiedenen Kategorien ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen.

Darüber hinaus gibt es auch prominente Unterstützung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen in fünf Quizrunden gemeinsam mit den Gast-Stars, um ihr Preisgeld aufzubessern.

Welche prominenten Gäste begrüßt Moderator Christian Düren bei "Lucky Stars - Alles auf die Fünf" im Studio? Wie sieht es mit der Übertragung und Wiederholung der Show aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

Seit wann ist "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" im TV zu sehen?

"Lucky Stars – Alles auf die Fünf" ist seit Dienstag, 8. März 2022, im TV zu sehen. Los ging's um 20.15 Uhr. Die Show wird beim Free-TV-Sender ProSieben ausgestrahlt.

Sendetermine von "Lucky Stars – Alles auf die Fünf"

Die neuen Game-Show "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" läuft immer dienstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr (teilweise auch erst um 20.30 Uhr). Insgesamt werden fünf Folgen gezeigt.

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine:

Folge 1: 08. März 2022 um 20.30 Uhr

Folge 2: 15. März 2022 um 20.30 Uhr

Folge 3: 22. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 05. April 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 12. April 2022 um 20.15 Uhr

Übertragung von "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" im TV und Stream

Die neue Game-Show "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" wird es live im TV bei ProSieben zu sehen geben. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Sendung auch im Live-Stream verfolgen.

Dazu haben sie zwei Möglichkeiten: Direkt über die Homepage von ProSieben oder über die Streaming-Plattform Joyn. Beide Varianten sind kostenlos, auf der Homepage des Senders brauchen Sie jedoch ein Benutzerkonto, um den Live-Stream verfolgen zu können.

Wiederholung von "Lucky Stars – Alles auf die Fünf"

Genau wie bei der Übertragung können Sie die Show nach der Ausstrahlung entweder direkt auf der Homepage von ProSieben oder über den Streaming-Dienst joyn abrufen.

Ob und wann "Lucky Stars – Alles auf die Fünf" auch im TV wiederholt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald die entsprechenden Infos hierzu vorliegen.

"Lucky Stars – Alles auf die Fünf": Moderator Christian Düren vorgestellt

Seit 2017 arbeitet Christian Düren als Moderator für den deutschen Privatsender ProSieben. Der 31-Jährige moderiert unter anderem das Magazin "taff", "We love...", die "Promi-Darts WM", "Balls - für Geld mach ich alles" und seit 2020 auch "Beauty & The Nerd". Ursprünglich kommt Düren aus Rommerskirchen bei Köln, wo er sein Abitur absolvierte, bevor er 2009 an der der Macromedia-Akademie in Köln Journalismus studierte. Während des Studiums war er als freier Mitarbeiter für die ARD-Talkshow "hart aber fair" tätig.

Düren arbeitete einige Jahre für die Berliner Produktionsfirma Meta Productions, wechselte 2017 zu Sky Sport News HD und im gleichen Jahr schließlich zu seinem derzeitigen Arbeitgeber ProSieben. Neben seiner Karriere als Moderator ist Düren in seinem Privatleben leidenschaftlicher Fußballer: Er steht regelmäßig als Torhüter für den Verein SG Rommerskirchen-Gilbach auf dem Platz. (AZ)