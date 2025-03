Polizei hält sich bedeckt zu Autorennen mit Toten

Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit zwei Todesopfern in Ludwigsburg geben sich die Ermittler bedeckt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten am Sonntag weder bestätigen noch dementieren, dass der zweite Fahrer immer noch auf der Flucht sei. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Man werde derzeit keine weiteren Details herausgeben und nichts zu Zwischenständen sagen, betonte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Die nach dem tödlichen Autounfall gegründete Ermittlungsgruppe bleibe aber auch am Wochenende aktiv, um die Person zu identifizieren und zu fassen, hieß es am Samstag bei der Polizei. Details zu den Fahndungsmaßnahmen nannte die Sprecherin nicht.

Die Ermittler gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich zwei Autos am Donnerstagabend ein Rennen lieferten. Dabei soll eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-Jährigen gefahren sein, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert. Die 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Autofahrer sitzt mittlerweile in U-Haft

Der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde festgenommen. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen gegen den 32-jährigen Türken. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Das Strafgesetzbuch sieht für Autorennen, bei denen Menschen ums Leben kamen, eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren vor.

Der Fahrer oder die Fahrerin des zweiten Autos konnte unerkannt entkommen. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug verlassen in der Nähe der Unfallstelle. Der Wagen wurde von den Ermittlern beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Polizei hat eine zunächst mit 15 Verkehrs- und Kriminalbeamten besetzte Ermittlungsgruppe gegründet, um die Hintergründe der vermuteten Raserfahrt zu klären und die gesuchte Person zu finden. Die Polizei hofft auch auf Zeugenhinweise und hat ein Online-Hinweisportal eingerichtet: Auf der Internetseite bw.hinweisportal.de können Fotos und Videos hochgeladen werden.

An der Unfallstelle haben Menschen Blumen und eine Kerze abgelegt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Das Auto, in dem die beiden Frauen saßen, wurde durch den Zusammenprall von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa

Die beiden Insassinnen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa