Für Juli: Lufthansa und Eurowings streichen Hunderte Flüge

Die Nachfrage nach Flugreisen steigt derzeit sprunghaft, die Ferienzeit steht bevor. Gerade in dieser werden allerdings einige Flüge von Lufthansa und Eurowings gestrichen.

Ausgerechnet im Ferienmonat Juli streichen Lufthansa und ihre Tochter Eurowings zahlreiche Flüge. Lufthansa teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass es sich insgesamt um 900 Flüge handelt, die innerhalb Deutschlands und Europas aus dem System genommen wurden.

Die Flieger hätten von München und Frankfurt an den Wochentagen Freitag, Samstag und Sonntag abheben sollen. Insgesamt fallen fünf Prozent der gesamten Kapazität an den entsprechenden Wochenenden weg. Auch Eurowings streicht im Juli mehrere Hundert Flüge, was zur Stabilisierung des Angebots führen soll. An einsatzfähigen Flugzeugen mangelt es nicht, die Streichungen haben einen anderen Grund.

Lufthansa und Eurowings streichen Flüge im Juli: Personalmangel als Grund

Hintergrund ist vielmehr der Personalmangel, der den Airlines zu schaffen macht. Das gilt nicht nur für Lufthansa, die gesamte Luftfahrtbranche leidet unter Engpässen bei der Flugzeugabfertigung, der Passagierkontrolle, der Flugbegleitung und in weiteren Aspekten. Europa ist im Besonderen betroffen. "Über alle Standorte hinweg fehlen den Dienstleistern, die an der Abfertigung der Passagiere beteiligt sind, rund 20 Prozent Bodenpersonal im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Das kann vor allem beim Check-in, beim Beladen der Koffer und in der Luftsicherheitskontrolle zu Engpässen in Spitzenzeiten führen", erklärte Ralph Beisel, der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV.

Die fehlenden Mitarbeiter sind vor allem durch die Corona-Pandemie zu begründen, in welcher sich frühere Angestellte neue Jobs gesucht haben. Laut Lufthansa und Eurowings seien zwar zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, um eine größtmögliche Stabilität des Flugplans zu gewährleisten. "Es ist allerdings absehbar, dass aufgrund der Engpässe die Flugpläne nicht wie erhofft geflogen werden können."

Hunderte Flüge in München und Frankfurt gestrichen - Fluggäste sollen umbuchen

Alle betroffenen Fluggäste sollen über die Streichungen umgehend informiert ewrden. Im besten Fall wollen Lufthansa und Eurowings die Personen auf andere Flüge der Airline umbuchen. Bei Flügen innerhalb Deutschlands dürfte auch die Bahn eine Alternative darstellen.

Die Fluggesellschaft bat unterdessen alle Passagiere, bei Flügen in der Ferienzeit rechtzeitig am Flughafen einzutreffen. Durch einen Online-Check-in oder einen Vorabend-Check-in könnten zusätzliche Maßnahmen für einen angenehmen Flug getroffen werden. Lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen können vermieden werden, indem das Handgepäck auf das Nötigste beschränkt wird.

