Zu wenig Treibstoff: Flugzeug muss auf dem Weg nach Frankfurt umkehren

Nur gut anderthalb Stunden dauert der Flug von Kattowitz nach Frankfurt – offenbar zu lange für eine Lufthansa-Maschine. Sie musste 20 Minuten nach dem Start umkehren.

Wer kennt es nicht: Man steigt ins Auto, fährt los und dann fällt einem ein, dass man etwas vergessen hat. Umkehren ist zwar ärgerlich, aber wenn einem die Erkenntnis im Auto kommt, doch nicht ganz so dramatisch – es hätte ja auch im Flugzeug passieren können. Klingt kurios, ist aber am Montag so passiert.

Lufthansa-Flugzeug muss umkehren – Passagiere landen mit Verspätung in Frankfurt

Auf einem nur gut anderthalbstündigen Flug vom polnischen Kattowitz nach Frankfurt am Main musste eine Lufthansa-Maschine umkehren, weil Treibstoff fehlte. Die Piloten hatten im Steigflug auf etwa 3000 Metern Höhe beschlossen wieder umzudrehen. Laut dem Aviation Herald wurde am Flughafen Kattowitz das Tanken vergessen oder es wurde zumindest nicht genug Treibstoff getankt.

Etwa 20 Minuten nach dem Start landete das Flugzeug wieder in Kattowitz. Dort wurde die Maschine 40 Minuten lang betankt. Anschließend startete sie erneut und erreicht Frankfurt mit einer Verspätung.

Lesen Sie dazu auch