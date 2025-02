Erneut schlechte Feinstaubwerte in Hessen

Die Luftqualität ist in den vergangenen Tagen in Hessen wieder deutlich schlechter geworden. «Nachdem die Feinstaubbelastung am vergangenen Wochenende deutlich gesunken war, sind die Konzentrationen im Laufe dieser Woche wieder stark angestiegen», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit.

Am Freitag lag demnach der Tagesmittelwert für die kleineren Feinstaubteilchen (PM2,5) an 22 Stationen über dem Wert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch für die größeren Teilchen (PM10) lag der Wert an zwei Stationen über dem Tagesmittel von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Für diese gilt ein Grenzwert von 35 Überschreitungen pro Jahr.

Grund dafür sei erneut, wie schon vor einigen Tagen, eine austauscharme Wetterlage. Diese führe dazu, dass sich die am Boden ausgestoßenen Partikel aus Gebäudeheizung, Straßenverkehr und Industrie nicht gut verdünnen könnten.

Nur höhere Lagen und Berge bleiben verschont

Auch in den anderen Bundesländern würden derzeit wieder hohe Feinstaubkonzentrationen gemessen. Die hohen Werte fänden sich dabei nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Ausgenommen seien lediglich höhere Lagen und Berge, wie etwa der Feldberg oder die Wasserkuppe.

In diesem Winter kam es laut HLNUG zu einer Häufung von Tagen mit sehr hoher Feinstaubbelastung. Bis Freitag wurde in diesem Jahr bereits an 19 Standorten in Hessen der PM2,5-Tagesmittelwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter mehr als zehnmal überschritten. Dies liege an den wiederholt auftretenden austauscharmen Wetterlagen.

Besserung in Sicht?

Zum Vergleich: In den vergangenen fünf Jahren gab es in Hessen pro Jahr im Schnitt nur halb so viele Tage mit solch hohen PM2,5-Werten wie allein in den ersten acht Wochen dieses Jahres. Allerdings gab es auch in den Jahren vor 2020 immer wieder Zeiträume im Winter, in denen die Feinstaubkonzentrationen für längere Zeit am Stück hoch waren.

Die hohen Feinstaubwerte werden aller Voraussicht nach noch das ganze Wochenende anhalten. Sollte es danach weiter kalt und windstill bleiben, ist auch weiterhin mit hohen Werten zu rechnen. Der Wetterdienst kündigte allerdings einen leichten Wetterumschwung mit milderen Temperaturen für das Wochenende an - in der neuen Woche könnte auch etwas Regen dabei sein.