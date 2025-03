Weniger Luftverschmutzung wegen Streiks am Flughafen

Der Luftverkehr beeinflusst im Umfeld des Frankfurter Flughafens maßgeblich die Luftqualität - aufgrund des Warnstreiks hat sich diese dort kurzzeitig verbessert. Während die Konzentration ultrafeiner Partikel am Montagnachmittag im Schnitt bei 5.000 bis 10.000 Partikeln pro Kubikzentimeter lag, stieg sie laut hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstagvormittag auf über 40.000 Partikel pro Kubikzentimeter an.

Flugzeuge stoßen beim Betrieb große Mengen an ultrafeinen Partikeln aus. Auch an den anderen Standorten habe man die deutlich reduzierte Konzentration am Montag erkennen können.

Allerdings weist das Amt darauf hin, dass die Partikel, die von den Flugzeugen bodennah, also auf dem Flughafengelände und auf niedrigen Flughöhen ausgestoßen werden, durch den Wind in die gesamte Umgebung transportiert würden. «Je nach Windrichtung führt dies dann an unterschiedlichen Orten zu einer deutlichen Erhöhung der Partikelanzahlkonzentration», hieß es. Vergleichende Messungen seien oftmals schwierig.