CDU-Generalsekretär: Fallschirmspringen ist wie Meditation

Leopold Born (31), CDU-Generalsekretär in Hessen, entspannt sich bei einem nicht alltäglichen Hobby. «Ich bin in meiner Freizeit auch Fallschirmspringer», sagt der Frankfurter Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. «Das ist wie eine Meditation. Für die alltägliche Arbeit in der Politik kann ich dabei viel lernen: Fallschirmspringen hat viel mit Teamspirit und Reflexion zu tun.»

Ihm gefalle die «Kultur des gegenseitigen Überprüfens» der Sicherheitsvorkehrungen mit anderen Fallschirmspringern vor dem Start und im Flugzeug. «Die Fahrt zum Flugplatz ist statistisch gefährlicher als der Sprung», ergänzt Born. Auch in seinem Sommerurlaub in Kalifornien wolle er nun mit dem Fallschirm zur Erde schweben.

Hessens CDU-Generalsekretär, der seit März 2025 im Amt ist, weiß auch: «Wer zum ersten Mal einen Tandemsprung macht, will das entweder nie wieder machen - oder dauernd wieder springen.»

