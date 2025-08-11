Vier Flieger nach Drohnenmeldung in Frankfurt umgeleitet

Nach der Meldung einer Drohne durch einen Piloten sind vier Flieger mit Ziel Frankfurt zeitweise umgeleitet worden. Bei solchen Meldungen werde sicherheitshalber der Flugbetrieb für 30 Minuten eingestellt, erklärte eine Sprecherin des Betreibers Fraport. So sei es auch in diesem Fall geschehen. Nachdem es innerhalb der halben Stunde keine weitere Sichtung gegeben habe, sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die umgeleiteten Flieger hätten anschließend wieder Kurs auf Frankfurt nehmen können.

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flugobjekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sicherheitsvorkehrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis