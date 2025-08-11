Icon Menü
Luftverkehr: Vier Flieger nach Drohnenmeldung in Frankfurt umgeleitet

Luftverkehr

Vier Flieger nach Drohnenmeldung in Frankfurt umgeleitet

Ein Pilot meldet das Flugobjekt, dann greift eine übliche Sicherheitsvorkehrung. Die zunächst umgeleiteten Maschinen können am Ende doch nach Frankfurt.
Von dpa
    Sicherheitshalber wurden vier Flieger nach der Drohnenmeldung eines Piloten umgeleitet. (Archivbild)
    Sicherheitshalber wurden vier Flieger nach der Drohnenmeldung eines Piloten umgeleitet. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Nach der Meldung einer Drohne durch einen Piloten sind vier Flieger mit Ziel Frankfurt zeitweise umgeleitet worden. Bei solchen Meldungen werde sicherheitshalber der Flugbetrieb für 30 Minuten eingestellt, erklärte eine Sprecherin des Betreibers Fraport. So sei es auch in diesem Fall geschehen. Nachdem es innerhalb der halben Stunde keine weitere Sichtung gegeben habe, sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die umgeleiteten Flieger hätten anschließend wieder Kurs auf Frankfurt nehmen können.

