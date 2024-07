Luke Mockridge bekommt neue Fernsehshow

Erstmals nach den Vorwürfen gegen ihm bekommt Luke Mockridge wieder eine eigene Fernsehshow. In dem Format geht es um den Inhalt einer mysteriösen Box.

Erstmals nach seiner Pause bekommt der Comedian Luke Mockridge wieder eine eigene Fernsehshow. Der 35-Jährige hatte sich nach öffentlichen Anschuldigungen gegen ihn im Jahr 2021 eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seitdem war er zwar das ein oder andere Mal im TV zu sehen – etwa im "Traumschiff", bei "Die besten Comedians Deutschlands" oder mit einer Aufzeichnung seiner Comedyshow. Eine eigene Sendung hatte er seitdem aber nicht mehr.

Promis sollen in Luke Mockridges Show Quizfragen beantworten

Nun hat Sat.1 angekündigt, dass Mockridge eine eigene Comedysendung moderieren soll. In der Show müssen Prominente in jeder Spielrunde den Inhalt einer mysteriösen Box erraten und dafür Rätsel der Zuschauer lösten. Für "Was ist in der Box?" sucht der Sender nach Quizfragen. Diese sollen knifflig, lustig und originell sein und können schon jetzt online eingereicht werden. Ausgewählte Fragen werden dann in der Show gestellt. Werden sie nicht gelöst, erhält der Absender 500 Euro.

Wie DWDL berichtet, soll die Sendung am späteren Abend ausgestrahlt werden. Ein Sendetermin steht aber noch nicht fest. Es soll aber noch in diesem Jahr losgehen.

Luke Mockridge zog sich nach Vorwürfe aus der Öffentlichkeit zurück

Wie Mockridge im Sommer 2021 selbst berichtete, hatte es Vorwürfe in den sozialen Netzwerken gegen ihn gegeben. Eine Ex-Freundin soll ihn bereits 2019 angezeigt haben. Sie habe einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen. Der 35-Jährige hat die Vorwürfe in einem Video zurückgewiesen. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Mockridge zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und ließ sich in einer Klinik behandeln. "Ich bin dann zwangseingewiesen worden und habe dann drei Monate in der Klinik verbracht", gestand er im vergangenen Jahr in dem Podcast "Hätte ich das mal früher gewusst".

Lesen Sie dazu auch

Bereits in der Vergangenheit hatte es Spekulationen über eine neue Sat.1-Sendung mit Mockridge gegeben. Damals ging es um die Musikshow "All Together Now". Die Shows des 35-Jährigen hatten in der Vergangenheit meist für gute Quoten gesorgt. Er moderierte unter anderem "Luke! Die Greatnightshow" und "Luke! Die Schule und ich". Seine von ihm produzierte Parcours-Show "Catch!" war 2019 sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.