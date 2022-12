Luke Mockridge feiert TV-Comeback früher als gedacht

Lange hatte sich Luke Mockridge aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dann ging er im Frühjahr wieder auf Tour. Jetzt folgt überraschend sein TV-Comeback.

Dieses Comeback kommt überraschend: Der umstrittene Comedian Luke Mockridge kommt zurück ins Fernsehen. Der Sender Sat.1 ändert kurzfristig sein Programm und strahlt am kommenden Freitag (9. Dezember) zur Primetime Mockridges aktuelles Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" aus. Laut dem Sender handle es sich dabei um die erfolgreichste Comedytour des Jahres 2022. Ursprünglich sollte auf dem Sendeplatz eine Wiederholung der Clipshow "111 chaotische Kollegen" laufen.

Sat.1 hat die Programmänderung auf Twitter veröffentlicht. Wie zu erwarten war, hagelte es reichlich Kritik in den Kommentaren. "wie widerlich seid ihr bitte? das ist so dreckig und peinlich, ihr solltet euch schämen alter", kommentiere ein User. "Alter, euch brennt doch der Helm. Und bei der nächsten Gelegenheit wieder 'Solidarität' mit Opfern von Gewalt zeigen. Wie widerlich ihr seid. Schöner Schlag ins Gesicht aller Opfer von sexueller Gewalt", beschwere sich ein anderer Nutzer. Einige Twitter-User verweisen aber auch darauf, dass Mockridge nicht verurteilt wurde.

TV-Comeback von Luke Mockridge auf Sat.1 eigentlich erst 2023 geplant

Wie er im Sommer 2021 selbst berichtete, hatte es Vorwürfe in den sozialen Netzwerken gegen ihn gegeben. Eine Ex-Freundin soll ihn angezeigt haben. Sie habe einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen. Der 33-Jährige hat die Vorwürfe in einem Video zurückgewiesen. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Mockridge zog sich trotzdem für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurück.

Ende März dieses Jahres kehrte der Comedian dann wieder auf die Bühne zurück – mit seiner Show "A Way Back to Luckyland", die nun auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Im Fernsehen war er lange nicht mehr zu sehen. Sein TV-Comeback hatte der Sender eigentlich erst für das kommende Jahr angekündigt. Mockridge soll Anfang des Jahres Teil der im Oktober aufgezeichneten Gala "Die besten Comedians Deutschlands" sein.

Auch im ZDF wird Mockridge bald zu sehen sein. Der 33-Jährige hatte einen Gastauftritt beim "Traumschiff". Die Folge wurde wegen der Vorwürfe gegen ihn zunächst nicht ausgestrahlt, doch mittlerweile steht ein neuer Sendetermin fest. Die Episode "Coco Island" wird am 26. Dezember gezeigt.

Spekulation: Bekommt Luke Mockridge wieder eigene Show?

Es hatte zuletzt Spekulationen über eine neue Sat.1-Show mit Mockridge gegeben. Sendersprecher Christoph Körfer hatte das gegenüber DWDL aber dementiert. Die Shows des 33-Jährigen hatten in der Vergangenheit meist für gute Quoten gesorgt. Er moderierte unter anderem "Luke! Die Greatnightshow" und "Luke! Die Schule und ich". Seine von ihm produzierte Parcours-Show "Catch!" war 2019 sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

