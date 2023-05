Lupin, Teil 3: Start, Besetzung, Handlung - alle Infos

"Lupin" kommt mit Teil 3 bei Netflix. Infos über den Start, die Handlung und die Schauspieler im Cast finden Sie hier.

Lupin hat als charmanter Dieb viele Fans auf Netflix gewonnen. Kein Wunder also, dass nach Teil 1 schnell Teil 2 folgte. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. "Lupin kehrt mit Teil 3 zurück" - das machte Netflix bereits im Abspann des zweiten Teils klar.

Mittlerweile ist schon einiges zu Start, Handlung und Besetzung durchgesickert. Hier erhalten Sie die aktuellen Informationen zum 3. Teil von "Lupin".

Start: Wann kommt Teil 3 von "Lupin" auf Netflix?

Netflix hat den Start des driitten Teils von "Lupin" für Donnerstag, 5. Oktober 2023, angekündigt.

Die Folgen von "Lupin", Teil 3

Die voraussichtlich sieben Episoden im Teil 3 von "Lupin" heißen "Kapitel". Die einzelnen Titel sind noch noch nicht bekannt - sobald wir dazu Näheres herausbekommen, erfahren Sie es hier bei uns.

5. Oktober 2023, Kapitel 1: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 2: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 3: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 4: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 5: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 6: Titel noch nicht bekannt

5. Oktober 2023, Kapitel 7: Titel noch nicht bekannt

Handlung: Worum dreht sich Teil 3 von "Lupin"?

In Teil 2 kam es zum Showdown zwischen Assane Diop und seinem Erzfeind Hubert Pelligrini. Alles dreht sich um die Rettung seines Sohnes Raoul. Teil 2 endete mit der Verhaftung von Dumont und Pelligrini. In Teil 3 muss Assane seine Familie verlassen, weil er noch immer von der Polizei gesucht wird. Er ist aber wieder in Paris, wie der Teaser vermuten lässt. Er wird von der Nation als Held verehrt, verspricht aber, dass er mit einem Knall für immer verschwinden wird. Bleiben Sie gemeinsam mit uns gespannt.

Zum Drehprozess hat übrigens Omary Sy in einem Interview mit Shirine Boutella betont, dass er die anfangs negativen Reaktionen zur Serie in Frankreich beim kreativen Prozess gänzlich ausgeblendet habe. Er sagt, dass es beim Dreh eine starke positive Energie gegeben habe und er deswegen negative Kommentare ignoriert.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Lupin"

Omar Sy spielt die Hauptrolle in "Lupin" und ist definitiv auch in Teil 3 zu sehen. Außerdem ist ein Wiedersehen mit dem Hauptcast zu erwarten. Hier sehen Sie eine Auswahl des Casts. Alle aufgeführten Schauspieler waren in insgesamt zehn oder neun Folgen zu sehen - also in fast allen. Es gibt nämlich insgesamt nur zehn Folgen. Hier der Überblick:

Schauspieler Rolle Omar Sy Assane Ludivine Sagnier Claire Hervé Pierre Monsieur Hubert Pellegrini Soufiane Guerrab Youssef Guedira Etan Simon Raoul Shirine Boutella Lieutenant Sofia Belkacem Vincent Londez Capitaine Romain Laugier

Omar Sy wurde durch seine Hauptrolle im beliebten Film "Ziemlich beste Freunde" einem internationalen Publikum bekannt. Seitdem war er unter anderem in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "Jurassic World" zu sehen.

Hinter der Kamera war dieses Team aktiv:

Regisseur: Louis Leterrier , Hugo Gélin

, Drehbuch: George Ka

Produzenten: Isabelle Degeorges , George Kay , Roxanne Pinheiro

, , Schnitt: Audrey Simonaud, Jean-Daniel Fernandez-Qundez

Bühnenbild: Christophe Nuyens

Musik: Mathieu Lamboley

Trailer zu "Lupin", Teil 3

Hier kommt der offizielle Netflix-Trailer zum Teil 3 von" Lupin":

