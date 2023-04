Lyriden im April: Wann sind Sternschnuppen zu sehen?

In der zweiten Aprilhälfte ist der Meteorstrom der Lyriden aktiv. Das bedeutet, dass viele Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen sein werden. Der Höhepunkt ist am 23. April.

In den vergangenen Monaten waren kaum Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Das wird sich aber bald ändern. In der zweiten Aprilhälfte vom 14. bis zum 30. April ist der Meteorstrom der Lyriden aktiv. In den meisten Nächten sind zwar nur ein paar Meteore unterwegs, doch zum Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens in der Nacht vom 22. auf den 23. April werden es deutlich mehr.

Sternschnuppen: Höhepunkt des Meteorschauers am 23. April

Wie ARD Alpha berichtet, kommt es auch darauf an, wann man nach Sternschnuppen schaut. Bei den Meteorschauern sind zwei Zeitpunkte wichtig: Der errechnete Moment des Maximums, an dem die Erde auf den Meteorstrom trifft, und der Zeitpunkt, an dem der Radiant möglichst hoch am Himmel steht. Beide Zeitpunkte fallen in diesem Jahr fast zusammen.

Der Höhepunkt des Meteorschauers findet in diesem Jahr in der Nacht auf den 23. April voraussichtlich um 3 Uhr statt. Der errechnete Termin ergibt sich immer aus dem Durchschnitt der Beobachtungen der vergangenen Jahre. Doch der genaue Zeitpunkt kann nicht eindeutig vorhergesagt werden, das Maximum kann auch Stunden vor oder nach dem errechneten Termin eintreten. Doch die Sternschnuppen sind ohnehin einige Stunden lang zu sehen – auch in der Nacht davor und danach.

In diesem Jahr gibt es noch einen Vorteil, denn es stört kein Mondlicht. Die junge Mondsichel geht in der Nacht auf den 23. April bereits vor Mitternacht unter.

Morgenstunden für Lyriden-Sternschnuppen günstig

Generell sind für die Lyriden-Sternschnuppen die Morgenstunden günstig. Denn der Radiant der Lyriden, von dem die Sternschnuppen auszuströmen scheinen, liegt im Sternbild Leier in der Nähe des hellsten Sterns Wega.

Im April taucht dieses Sommer-Sternbild erst gegen 22 Uhr über dem Horizont im Nordosten auf. Gegen Mitternacht ist die Leier dann allmählich so hoch, dass der Radiant günstig für die Sternschnuppensuche steht. In der Regel sind die Bedingungen für die Lyriden in den Morgenstunden am besten, dann steht die Leier hoch im Südosten. Die erste Morgendämmerung setzt erst nach vier Uhr ein, ab fünf Uhr wird es dann langsam zu hell für Sternschnuppen.