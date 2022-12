Mária Telkes war auch als "Sonnenkönigin" bekannt

Die Wissenschaftlerin Mária Telkes wird heute mit einem Google Doodle geehrt. Wir erklären den Lebenslauf der Forscherin und welche Bedeutung ihre Arbeit für unser Leben hat.

Immer wieder veröffentlicht Google eines seiner Doodles. Mit diesen kleinen Zeichnungen ehrt der Konzern bedeutende Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und in selteneren Fällen Politik. Auch am heutigen Tag, am 12. Dezember, hat sich Google wieder dazu entschieden, ein Doodle zu veröffentlichen.

Gezeigt wird dieses Mal die ungarisch-amerikanische Forscherin Mária Telkes. Die Ehrung ausgerechnet heute hat gleich mehrere Gründe: Zum einen ist dies ihr Geburtstag, zum anderen wurde sie am 12. Dezember mit einem Preis für ihre Arbeit ausgezeichnet. Mária Telkes hat dabei nicht nur eine, sondern mehrere wichtige Dinge erfunden, von denen einige bis heute Teil des Lebens vieler Menschen sind. Berühmt ist sie für ihre Arbeit auf dem Feld der Solarenergie.

Das Google Doodle ist dieses Mal animiert und zeigt die Solarforschung von Mária Telkes in Aktion. Sobald es "Tag" wird, erledigen diese ihre Aufgaben, in der "Nacht" wird dann alles zurückgesetzt. Was genau ihre größten Erfindungen waren, zeigen wir Ihnen hier im Artikel.

Mária Telkes entwickelte das erste Haus mit Solarheizung: Lebenslauf der Solarforscherin

Mária Telkes wurde am 12. Dezember 1900 in Ungarn geboren und absolvierte dort auch ihr Studium der physikalischen Chemie, woraufhin sie im Alter von nur 23 Jahren promovierte. Kurz darauf wanderte die junge Wissenschaftlerin dann in die USA aus und war dort zunächst an der "Cleveland Civic Foundation" beschäftigt. In den folgenden Jahren arbeitete Mária Telkes hart und wurde schließlich 1945 als Dozentin an das prestigeträchtige "Massachusetts Institue of Technology" (MIT) berufen.

Sie war in den Jahren darauf entscheidend an der Entwicklung des ersten durch Solarenergie beheizten Hauses beteiligt. Das aus heutiger Sicht besondere an diesem Haus war, dass es zwar Sonnenenergie zum Heizen verwendete, dabei jedoch komplett ohne Photovoltaik auskam. Das Haus wurde jedoch leider im Jahr 2010 abgerissen.

Im weiteren Verlauf ihrer Karriere entwickelte Mária Telkes dann immer neue Anwendungen von Solarernergie. Dazu zählten nicht nur ein Solarofen und ein solarbetriebener Wasserkocher, sondern auch eine Solarheizung. Nach einem sehr erfolgreichen Leben starb die Wissenschaftlerin im hohen Alter im Jahr 1995. Ihre Erfindungen leben jedoch weiter, denn mit ihnen wird heute noch gearbeitet.

Mária Telkes: Die Bedeutung ihrer Arbeit für die Gegenwart

Schon zu ihren Lebzeiten hatte die Arbeit von Mária Telkes eine hohe Anwendbarkeit in schwierigen Situationen. Im zweiten Weltkrieg entwickelte sie beispielsweise eine mobile Entsalzungsvorrichtung für Wasser, die Teil der Notfallausrüstung des US-Militärs war. Doch der Fokus ihrer Arbeit lag ganz klar in der Nutzung der Solarenergie für den Alltag. Dabei war sie ihrer Zeit weit voraus und setzte schon damals auf die Nutzung der Sonnenenergie für die täglichen Dinge im Haushalt. So verwundert es wenig, dass Mária Telkes als die Erfinderin der Solarheizung gilt.

Ganz entscheidend hat sie jedoch das Leben von vielen Menschen in verarmten Ländern des globalen Südens geprägt. Denn im Auftrag der Ford-Stiftung entwickelte Mária Telkes einen Solarkocher, der heute noch zum Einsatz kommt und mit dessen Hilfe auch ohne Strom (oder Feuer) gekocht werden kann.