Nach Hubschrauberabsturz: Minister schwimmt zwölf Stunden zur Küste

Vor Madagaskar stürzt ein Hubschrauber mit Regierungsmitgliedern ins Meer. Polizeiminister Serge Gellé und ein weiterer Mann retten sich auf bemerkenswerte Art.

Drama bei Bergungsarbeiten nach einem Schiffsunglück vor Madagaskars Nordostküste: ein Militär-Helikopter mit Regierungsmitgliedern an Bord stürzte in den Indischen Ozean. Polizeiminister Serge Gellé sowie der Bordmechaniker wurden nach mehreren Stunden gerettet, vom Piloten und einem weiteren Passagier fehlte am Mittwochmorgen noch jede Spur.

Madagaskar: Polizeiminister Serge Gellé nach zwölf Stunden gerettet

Die beiden Geretteten haben dabei eine erstaunliche Leistung vollbracht, wie der britische Guardian berichtet. Die beiden Männer brachten sich demnach in Sicherheit, indem sie etwa zwölf Stunden lang in Richtung Küste schwammen. Gellé wurde am Dienstagmorgen von einem Fischer geborgen und an Land gebracht, das Verteidigungsministerium Madagaskars postete ein Video auf Twitter, das ihn unversehrt zeigt. Auch der andere Überlebende wurde am Dienstagmorgen in der Nähe der Stadt Mahambo geborgen.

Die Absturzursache ist laut Verteidigungsministerium noch ungeklärt, doch Gellé sprach nach seiner Rettung von Sturmböen, die die Maschine destabilisiert hätten.

Suche nach Vermissten nach Schiffsuntergang dauert an

Nach dem Schiffsuntergang dauerte die Suche nach weiteren Vermissten auf der vor Afrikas Ostküste gelegenen Insel weiter an. Die Zahl der Opfer hatte sich bis Dienstagabend auf 39 erhöht, nachdem mehrere Leichen aus dem Wasser geborgen wurden. Ersten Mitteilungen der Behörden zufolge waren 50 Passagiere gerettet worden. Die insgesamt etwa 130 Passagiere seien illegal an Bord gewesen, da es sich bei der "Francia" eigentlich nur um ein Frachtschiff gehandelt habe, hatte ein Sprecher der Hafenbehörde erklärt. Das Schiff war am Montag in der Hafenstadt Antanambe in Richtung auf den 75 Kilometer südlich gelegenen Zielhafen Soanierana Ivongo gestartet. (dpa, AZ)