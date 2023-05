Eltern erwarten Durchbruch: Entwicklungen im Vermisstenfall Maddie McCann?

Der Vermisstenfall Maddie McCann kommt nicht zur Ruhe. Zum 16. Jahrestag des Verschwindens zeigten sich die Eltern des Mädchens nun optimistisch - und emotional.

Seit dem 3. Mai 2007 gilt Madeleine "Maddie" McCann als vermisst. Das damals drei Jahre alte Mädchen war aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. Mehr als 16 Jahre ist das nun her – und doch sorgt der Vermisstenfall immer wieder für Aufsehen. Immer wieder gab es Wenden bei den Ermittlungen, immer wieder neue Verdachtsmomente, immer wieder waren Kate und Gerald McCann präsent in den Medien. Zum 16. Jahrestag des Verschwindens ihrer Tochter haben sich die Eltern von Maddie McCann nun erneut zu Wort gemeldet.

Vermisstenfall Maddie McCann aktuell: Eltern erwarten Durchbruch

Am 3. Mai 2023 sorgten Kate und Gerald McCann mit einem emotionalen Facebook-Post für Aufsehen. Die Briten schrieben, dass sie ihre Tochter "noch immer vermissen … noch immer sehr vermissen." Sie wüssten gar nicht, "mit welchen Worten" sie ihre Gefühle beschreiben sollten. Sie posteten auch ein Foto ihrer Tochter, welches mit einem Gedicht von Clare Pollard unterschrieben ist. Es heißt "The Contradiction". Zu deutsch: "Der Widerspruch". In dem Gedicht geht es darum, dass eine Person nicht sie selbst sein kann, wenn sie eine andere Person vermisst. Das Gedicht im Wortlaut:

Die Abwesenheit widerspricht sich selbst: Das Fehlende beschwört, was wir vermissen. Du bist nicht hier, ich bin nicht ich selbst, und doch rede ich so mit dir. Du bist in der Menge, den Nachrichten, dem Blick. Ich stelle mir dich vor, wenn du nicht da bist. Ich verfolge deine Schritte, ich zeichne dein Gesicht, ich sage deinen Namen, sehe dich in der Luft. Du bist alles, was ich kenne, und doch so unbekannt. Ich kann dich nicht halten und doch tue ich es: bitte lass mich dich in meinem Kopf halten und wo du jetzt bist, halte auch mich fest. Wie kannst du so nah und so fern sein? Du bist nicht hier. Aber hier bist du.

In ihrem Facebook-Post zeigen sich Kate und Gerald McCann auch optimistisch. Sie hoffen auf neue Ergebnisse und stellen klar: "Wir erwarten einen Durchbruch". Ob es derzeit tatsächlich vielversprechende Entwicklungen gibt, ließen sie offen.

Vermisstenfall Maddie McCann News: Ermittlungen gegen Deutschen

Aktuell richten sich fast alle Ermittlungen im Fall Maddie McCann gegen einen Deutschen. Es handelt sich um einen in Deutschland inhaftieren Sexualstraftäter, welcher sich von 2000 bis 2017 des Öfteren in Portugal aufgehalten hat.

Zuvor hatte es immer wieder Spuren gegeben, welche allerdings zu keinem Durchbruch in den Ermittlungen führten. Es wurde auch über Fehler der Ermittlerinnen und Ermittler berichtet. Zwischenzeitlich wurden Kate und Gerald McCann verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun zu haben. Dieser Verdacht erhärtete sich allerdings nicht.

Jüngst hatte eine 21 Jahre alte Polin behauptet, Maddie McCann zu sein. Eine Software konnte allerdings mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit das Gegenteil beweisen. Der Instagram-Account, über den die Polin ihren Verdacht geäußert hatte, wurde wenig später gelöscht.

In ihrem Facebook-Post bedankten sich die Eltern von Maddie McCann für die Unterstützung bei der Suche nach ihrer Tochter und die große Anteilnahme. "Es hilft wirklich", schrieben sie. Kate und Gerland McCann treiben die Suche durch die "Offizielle Findet Maddie Kampagne" auf Facebook voran. Die Gruppe hat über 500.000 Follower. Wenn Maddie McCann noch am leben sein sollte, wäre sie heute 19 Jahre alt.