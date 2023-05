Suchaktion geht weiter: Kommt es heute zum Durchbruch im Fall Maddie McCann?

Es kommt erneut Bewegung in den Vermisstenfall Maddie McCann. In Portugal sucht die Polizei nach Hinweisen auf den Verbleib des britischen Mädchens.

Neue Entwicklungen im Vermisstenfall um Maddie McCann. Die portugiesische Polizei sucht zusammen mit deutschen Ermittlern zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder aktiv nach dem Mädchen, welches 2007 in Portugal verschwand. Portugiesische Medien berichten, dass Einsatzkräfte am Dienstag in einem Stausee an der Algarve nach der Leiche des Mädchens suchten. Am Mittwoch wurde die Suche fortgesetzt.

Der See befindet sich nahe der Stadt Silves, rund 40 Kilometer entfernt von Praia da Luz. Also von dem Ort, an dem die Britin Maddie McCann am Abend des 3. Mai 2007 aus einem Ferienapartment verschwand. Damals war das Mädchen drei Jahre alt.

Entwicklungen im Vermisstenfall Maddie McCann: Tipp kam aus Deutschland

Hinter den neuerlichen Entwicklungen im Fall Maddie McCann sollen deutsche Behörden stehen. Demnach wird die Polizei in Portugal wohl auf einen Tipp der Staatsanwaltschaft Braunschweig tätig, die derzeit Ermittlungen gegen den Verdächtigen Christian Brückner führt.

Brückner ist ein vorbestrafter Kinderschänder, der in Deutschland derzeit eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig verdächtigt ihn, auch hinter dem Verschwinden von Maddie McCann zu stehen. Er lebte zwischen 1995 und 2007 an der Algarve und wurde in der Vergangenheit von einem Mann belastet, für die Entführung des Mädchens verantwortlich zu sein. Es soll viel Zeit am Arade-Stausee verbracht haben, an dem nun die Suchaktion gestartet wurde.

Portugal: Suchaktion nach Maddie McCann geht am Mittwoch weiter

"Im Rahmen der Ermittlungen im Fall Madeleine McCann finden gegenwärtig strafprozessuale Maßnahmen in Portugal statt. Die Maßnahmen werden im Wege der Rechtshilfe durch die portugiesischen Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung durch Beamte des Bundeskriminalamtes umgesetzt", bestätigte die Staatsanwaltschaft Braunschweig den Einsatz in Portugal. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine Details bekannt gegeben. Offenbar machte sich eine zweistellige Zahl an BKA-Beamten auf den Weg nach Portugal.

Der "Ocean Club" in Praia da Luz. Aus diesem verschwand 2007 Maddie McCann. Foto: Steve Parsons, dpa (Archivbild)

Am Montag wurde laut einem portugiesischen TV-Sender bereits eine Straße abgesperrt, die zum Stausee "Barragem do Arade" führt. Am See sollen auch schon Zelte von der Polizei aufgeschlagen worden sein. Die Suche mit Baggern und Tauchern begann am Dienstag und wurde am Mittwoch fortgesetzt. Dienstagmittag berichteten örtliche Medien, dass Boote auf dem Wasser gesichtet wurden. Die Suche soll zwei Tage andauern. Laut den Berichten wird in diesem Zuge auch ein Waldstück in der Nähe des Stausees durchkämmt. Neben portugiesischen und deutschen Beamten sollen an der neuen Suche auch britische Polizisten teilnehmen. Doch warum sucht die Polizei in und an dem Stausee nach dem verschwundenen Mädchen?

Portugal: Sucht die Polizei den pinken Pyjama von Maddie McCann?

Es war zunächst unklar, warum gerade jetzt eine Tauchaktion im "Barragem do Arade" geplant ist. Fakt ist, dass die Polizei den Stausee im Jahr 2008 schon einmal absuchte. Damals wurde ein Beutel mit Knochen aufgefunden, welche nach der Beurteilung von Spezialisten "nicht menschlichen Ursprungs" seien. Die neuerliche Suchaktion könnte nun mit Brückner zu tun haben, der nach Bild-Informationen in der Gegend des Stausees Freunde gehabt haben und viel Zeit an dem Stausee verbracht haben soll.

Laut Welt könnte die Polizei auf der Suche nach dem pinken Pyjama sein, welchen Maddie McCann beim Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat. Der Stausee war zuvor in den Fokus der Ermittlungen gelangt, da ein Lkw-Fahrer laut der Daily Mail 2007 aussagte, dass in der Nähe des Sees eine Frau einem Mann ein Kind übergab.

Madeleine McCann (Maddie) verschwand am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag spurlos aus einer portugiesischen Ferienanlage. Foto: Luis Forra, dpa

Die Operation der Polizei ist im Fall Maddie McCann die erste größere seit Juni 2014. Damals durchsuchte die britische Polizei den Ort Paria da Luz mit Spürhunden und einem Bodenradar. Sie fand keine Hinweise auf den Verbleib des britischen Mädchens. Zuletzt hatten die Eltern von Maddie McCann erklärt, dass sie einen baldigen Durchbruch erwarten.