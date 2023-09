Neue Princess Charming 2023: Madleen Matthias im Porträt

Madleen Matthias im Porträt: Wir stellen Ihnen die neue "Princess Charming" 2023 vor. Alle Infos zur neuen Junggesellin in Staffel 3 auf RTL+ finden Sie hier.

Die dritte Staffel der beliebten lesbischen Datingshow "Princess Charming" 2023 steht in den Startlöchern und bringt eine frische "Prinzessin" ins Rampenlicht. In der zweiten Staffel von "Princess Charming" haben 19 Damen um die Gunst von Princess Hanna Sökeland geworben. Madleen Matthias beerbt sie und ist die Neue, die bei "Princess Charming" auf Liebessuche geht. Doch wer ist Madleen und was erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel 2023? Wir beantworten Ihnen dazu alle wichtigen Fragen und stellen die neue "Princess Charming" im Porträt vor.

Madleen Matthias: Wer ist die neue "Princess Charming"?

Madleen Matthias hat sich vor dem Start der neuen Staffel offiziell auf RTL vorgestellt. Mit ihren 23 Jahren ist Madleen die bisher jüngste Princess, sie stammt aus Weyhe in der Nähe von Bremen und lebt derzeit in Groningen in den Niederlanden, wo sie auch studiert.

Die Studentin ist zum Staffelstart voller Vorfreude darauf, die potentiellen Flirts auf der thailändischen Insel Koh Samui kennenzulernen. "Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", erklärt sie bei RTL. Madleen habe klare Vorstellungen von dem, was sie im Leben sucht. Nach ihrem Studium plane sie, mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community zu arbeiten.

Ihre Suche nach der Liebe ist bisher eher holprig verlaufen: Madleen Matthias ist seit Dezember 2021 Single und hat bereits Beziehungserfahrungen mit Männern und Frauen gemacht. In der Vergangenheit hätten sich ihre Partner und Partnerinnen nie so richtig binden wollen. Die neue "Princess Charming" habe sich sogar oft nur warmgehalten gefühlt, wie sie bei RTL von ihren bisherigen Erfahrungen in der Liebe erzählt. Als lesbisch geoutet habe sich die 23-jährige erst während des Studiums in den Niederlanden.

Nun sei sie entschlossen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und bei "Princess Charming" nach echter Liebe zu suchen. Mit ihrer Abenteuerlust und ihrem Drang, sich von der Norm abzuheben, möchte sie den richtigen Menschen finden.

Hier sind nochmal alle Infos über die neue "Princess Charming" im Steckbrief aufgelistet:

Name: Madleen Matthias

Alter: 23 Jahre

23 Jahre Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Groningen ( Niederlande )

( ) Geburtsort: Weyhe (bei Bremen )

(bei ) Beruf: Studentin

Studentin Instagram-Profil: madleen.sappho

"Princess Charming" 2023: Infos zur Staffel 3

Die neue Staffel von "Princess Charming" hält einige Überraschungen bereit. Bereits bei der Ankunft auf Koh Samui wirft Madleen, getarnt als Mitglied des Produktionsteams, einen ersten Blick auf die 17 Start-Kandidatinnen. Die Suche nach der Liebe startet somit gleich mit einem spannenden Twist.

Eine weitere Neuerung: Im Verlauf der Staffel werden drei aufregende Nachrückerinnen in die Villa einziehen, die das Teilnehmerinnen-Feld ordentlich durcheinanderwirbeln sollen. Darunter befindet sich unter anderem eine ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, sowie eine Teilnehmerin aus der ersten "Princess Charming"-Staffel, die hier ihr Comeback feiert. Die Bekanntgabe aller diesjährigen Singles erfolgt am 21. August.

Die dritte Staffel von "Princess Charming" wird ab dem heutigen 1. September exklusiv auf RTL+ ausgestrahlt. Die Zuschauer können sich auf neun Folgen sowie eine Wiedersehens-Show freuen, die von der preisgekrönten Sendung produziert werden.