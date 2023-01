Deutschland-Tour: Vorverkauf für Madonna-Konzerte beginnt heute

Die Queen of Pop geht 2023 auf eine besondere Welttournee. Bei dieser kommt sie auch in zwei deutsche Städte. Alle Informationen über die Termine, den Vorverkauf und die Ticket-Preise.

Die Queen of Pop kommt im Jahr 2023 nach Deutschland. Am Dienstagabend kündigte Madonna auf ihrer Website an, dass sie auf "Celebration Tour" gehen wird. Der Grund zum Feiern: Die 64-Jährige steht nun seit vier Jahrzehnten auf den Bühnen dieser Welt. Vor 40 Jahren kam ihr Debüt-Album "Madonna" heraus. Daher stehen bei der anstehenden Welttournee nicht nur neuere, sondern auch ältere Lieder der Pop-Queen im Fokus. "Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben", wird Madonna in der Mitteilung zitiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Madonna kommt mit "Celebration Tour" 2023 nach Deutschland

Die Welttournee soll bereits am 15. Juli im kanadischen Vancouver ihren Anfang finden. Anschließen wird sie durch die USA touren. Im März geht es dann weiter nach Europa. In Deutschland wird Madonna zwei Konzerte geben. Die beiden Termine im Überblick:

Köln : Am 15.11.2023 in der Lanxess Arena

Am 15.11.2023 in der Berlin : Am 28.11.2023 in der Mercedes-Benz Arena

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Celebration Tour" 2023 Tickets: Vorverkauf für Madonna-Konzerte ab Freitag

Der Vorverkauf für die 12. Tour von Madonna beginnt am heutigen Freitag, 20. Januar 2023. Die Tickets sind für die "Celebration Tour 2023", bei der die Pop-Queen in 35 Städten singen wird, werden ab 10.00 Uhr erhältlich sein. Alle Interessenten können sie entweder auf der Website von Madonna, oder bei Eventim kaufen.

Für Mitglieder des offiziellen Fanclubs von Madonna galt eine Sonderregelung. Sie hatten bereits am Mittwoch, 18. Januar, die Möglichkeit, Tickets für die Madonna-Konzerte in Deutschland zu erwerben.

Madonna-Konzerte 2023 in Deutschland: Ticket-Preise für "Celebration Tour"

Madonna liefert bekanntlich eine große Show ab, dementsprechend sind auch die Ticketpreise. Unter 100 Euro sind keine Eintrittskarten für die Konzerte zu haben. Ein Sitzplatz in den hinteren Reihen geht bei knapp über 100 Euro los. Die teuersten Karten sind die VIP-Tickets, welche in verschiedenen Kategorien erhältlich sind. Die verschiedenen Möglichkeiten im Überblick:

Sitzplatz in den hinteren Reihen: ab 105 Euro

Sitzplatz seitlich der Bühne: ab ca. 350 Euro

Stehplatz vor der Bühne: ab ca. 200 Euro

VIP-Kategorien: ab 500 Euro