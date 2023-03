Mädchen wird auf Schulweg vergewaltigt – Täter auf der Flucht

Eine 14-Jährige wurde am Mittwoch auf dem Weg zur Schule vergewaltigt. Der Täter ist geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch soll ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in Gelsenkirchen vergewaltigt worden sein. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 7.15 Uhr im Stadtteil Schalke zu dem Vorfall. An einer Kreuzung soll ein Unbekannter das Mädchen attackiert und vergewaltigt haben. Details gab die Polizei zum Schutz der 14-Jährigen nicht bekannt.

Der Täter flüchtete nach dem Vorfall. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Kreuzung Dresdener Straße und Liboriusstraße waren.

