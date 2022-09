"Mälzer und Henssler liefern ab" 2022: Sendetermin, Übertragung und alle Infos

Die Koch-Show "Mälzer und Henssler liefern ab!" 2022 kehrt mit einer neuen Folge zurück. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung zum Duell der Sterne-Köche haben wir hier für Sie.

In dem etwas anderen Koch-Duell "Mälzer und Henssler liefern ab!" 2022 treten in diesem Jahr erneut die beiden Star-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler im Duell gegeneinander an. Bewertet wird das Essen der Köche jedoch nicht von einer Fach-Jury, sondern von den Kunden, die von den beiden mit einem speziell konzipierten Menü beliefert werden. Für die Auswahl der Zutaten und der Gerichte erhalten Mälzer und Henssler nur Bilder von der Wohnung der Kunden sowie kurze Textnachrichten, die einen Einblick in die kulinarischen Vorlieben der Kundschaft geben. Bisher gab es drei Folgen des Koch-Formats im TV zu sehen und nun kehren die Köche mit der vierten Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab!" 2022 ins Fernsehen zurück.

Sie möchten mehr zum Koch-Duell zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler erfahren? Wann ist der Sendetermin der vierten Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab" 2022? Wie läuft die Übertragung der Koch-Show? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Sendung haben wir hier für Sie.

"Mälzer und Henssler liefern ab" 2022: Sendetermin des Koch-Duells

Folge 4 von "Mälzer und Henssler liefern ab!" 2022 gibt es heute am 4. September 2022 bei Vox zu sehen. Erstmals lief die Koch-Show 2021 im TV und bisher wurden immer zwei Folgen pro Jahr ausgestrahlt. Sollte es noch weitere Episoden mit Tim Mälzer und Steffen Henssler als Star-Lieferdienst geben, informieren wir Sie hier darüber.

"Mälzer und Henssler liefern ab" 2022: Übertragung live im TV und Stream

Die neueste Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab!" läuft am 4. September 2022 um 20.15 Uhr live im TV bei Vox. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Koch-Show auch online im Live-Stream ansehen. Das geht über die Streaming-Plattform RTL+. Um die Sendung dort live verfolgen zu können, benötigen Sie jedoch ein kostenpflichtiges Abo, das laut Sender 4,99 Euro im Monat kostet.

Wiederholung von "Mälzer und Henssler liefern ab" 2022: Ganze Folge online sehen

Sollten Sie am Sonntag, dem 4. September 2022, bereits etwas anderes vorhaben, dann können Sie Folge 4 von "Mälzer und Henssler liefern ab!" 2022 auch nach dem TV-Termin in der Wiederholung sehen. Danach steht die Folge nämlich online beim Streaming-Anbieter RTL+ zur Verfügung und kann in der Regel bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos im Stream abgerufen werden. Wenn Sie das Koch-Duell zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler also zu einem späteren Zeitpunkt in der Wiederholung sehen möchten, dann benötigen Sie auch hier das Premium-Abo von RTL+.

Ablauf der Show: Worum geht es bei "Mälzer und Henssler liefern ab" 2022

In der Sendung erhalten Tim Mälzer und Steffen Henssler über Textnachrichten und Bilder von den Wohnungen der Kunden Auskunft darüber, für wen Sie kochen werden. Eine genaue Bestellung erhalten Sie jedoch nicht - die beiden Star-Köche müssen anhand der wenigen Infos ein Menü zusammenstellen und dann an die Kunden ausliefern. Nach dem Essen werden die zubereiteten Gerichte auf einer Skala von 1-5 von den Kunden bewertet. Wer am Ende mehr Punkte gesammelt hat geht als Sieger aus der Sendung. Neben den privaten Kunden sind in jeder Folge auch prominente Gäste dabei. In Folge 4 werden diese beiden Promis Steffen Henssler und Tim Mälzer in der Küche besuchen:

Michael Mittermeier

Max Giesinger

Außerdem wird es noch einen prominenten Überraschungsgast geben, der die beiden dazu auffordert ihr jeweiliges Lieblingsgericht für ihn zu kochen. Hier können die Star-Köche die letzten Punkte der Sendung abstauben und es entscheidet sich welcher von den beiden am Ende gewinnt. (AZ)