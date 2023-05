Männer nach Party an Christi Himmelfahrt vermisst – Leiche gefunden

Nach eine Feier an Christi Himmelfahrt waren in Brandenburg zwei 21-jährige Männer verschwunden. Jetzt wurde eine Leiche gefunden.

Seit Freitag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot im brandenburgischen Landkreis Oberhavel nach zwei vermissten Männern. Die beiden 21-Jährigen hatten laut dem RBB an Christi Himmelfahrt gemeinsam mit Freunden gefeiert. Anschließend liefen sie dem Bericht zufolge am frühen Freitagmorgen zum Ufer des Großen Wentowsees. Dort fand die Polizei zunächst die Jacke von einem der Vermissten. Den letzten Kontakt zu den beiden gab es offenbar gegen 3 Uhr.

Am Mittwoch wurde eine Leiche in dem See entdeckt. "Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das habe die Feuerwehr zunächst angegeben. Die Leiche soll anhand seiner Kleidung identifiziert worden sein. Von dem anderen Vermissten fehlt weiter jede Spur.

Zwei vermisste Männer in Brandenburg: Polizei sucht See ab

Die Polizei hatte eine umfangreiche Suche eingeleitet. Unter anderem wurden ein Suchhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Sie suchten den See und umliegende Bereiche ab. Am Samstag kam auch Sonartechnik zum Einsatz. Mit Drohnen wurden weite Teile des Ufers überflogen. Auch mit einer Unterwasserdrohne wurde nach den Männern gesucht. Wegen schlechter Sichtverhältnisse brach die Polizei diese Suche aber ab. Die Wasserschutzpolizei überprüfte den gesamten Uferbereich des Sees. Beamte befragte Anwohner und Wassersportler.

Familie und Freunde suchen in sozialen Medien nach Vermissten

Familie, Freunde und Bekannte der Vermissten starteten einen Suchaufruf in sozialen Medien. Bislang gibt es keine Informationen dazu, wie die Suche der Polizei in dieser Woche fortgesetzt werden soll.