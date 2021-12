Mafia-Ermittlungen

vor 46 Min.

Italiens Staatsanwälte dürfen nicht mehr reißerisch auftreten

Bevor sich Luigi de Magistris als Bürgermeister von Neapel feiern ließ, arbeitete er als Staatsanwalt und berühmt für das später eingestellte Verfahren "Why Not".

Plus Italiens Staatsanwaltschaften sind bekannt für ihren Drang in die Öffentlichkeit. Deshalb gaben sie ihren Fällen oft dramatische Namen. Das ist nun verboten.

„Mafia capitale“, so nannte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zu den Umtrieben der Unterwelt in Rom, in die ehemalige Rechts-Terroristen, Politiker, Funktionäre und Clans verwickelt waren. Am Ende entschied der Oberste Gerichtshof im Jahr 2019, dass der Korruptionsfall, der lange durch die Gazetten geisterte, zwar die Bildung einer kriminellen Vereinigung darstellte, aber nichts mit der Mafia zu tun hatte. Diese Entscheidung wirkte sich auf die Gefängnisstrafen der Angeklagten aus, die teilweise mit langen, aber nicht lebenslangen Haftstrafen belegt wurden. Vor allem aber bleibt der Kriminalfall als „Mafia Capitale“ im kollektiven Gedächtnis, obwohl er letztlich nur ganz am Rande mit der Mafia zu tun hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen