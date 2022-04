Explosion in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte in Magdeburg

In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist es zu einer Explosion gekommen. Vier Menschen wurden verletzt, vieles blieb zunächst unklar.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg ist es am späten Montagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Eine Polizeisprecherin verkündete am Abend, dass dabei vier Menschen leicht verletzt wurden.

Explosion in Magdeburg: Suche nach Ursache läuft

Die Gegend rund um das Haus in der Straße Alt Fermersleben war stundenlang gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr nach Westerhüsen wurde gestört. Über den Ablauf und die Ursache der Explosion konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Eine defekte Gasleitung konnte als Grund nicht ausgeschlossen werden. Eine Gasexplosion wird von mehreren Augenzeugen vermutet. Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Bislang sprach sie von einem gemeinsamen Einsatz mit der Feuerwehr.

Scheiben zerbrechen bei der Explosion in dem Wohnhaus bei in Fermersleben

Zu der Detonation soll es gegen 17.30 Uhr gekommen sein. Diese war so stark, dass mehrere Scheiben zerbrachen. In der Folge brach ein Brand aus, der von der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben und der Freiwilligen Feuerwehr Südost gelöscht wurde. Bei dem Einsatz konnten mehrere Personen aus dem Wohnhaus gerettet werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

