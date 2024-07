Magen-Darm-Virus am Gardasee: Hier ist das Norovirus ausgebrochen

Magen-Darm-Virus am Gardasee: In einem Ort ist das Norovirus ausgebrochen. Jeder zehnte Einwohner soll erkrankt sein.

Erbrechen, Durchfall, Fieber: Am Ostufer des Gardasees ist in der Gemeinde Torri del Benaco das Norovirus ausgesprochen. Wie verschiedene italienische Medien berichten, musste 200 bis 300 Menschen in der Notaufnahme von Peschiera del Garda behandelt werden. Warum das Magen-Darm-Virus ausgebrochen ist, ist noch unklar. Es gibt allerdings einen Verdacht.

Norovirus am Gardasee: Wo ist das Magen-Darm-Virus im Umlauf?

Laut der italienischen Tageszeitung il Giornale sind in der Gemeinde Torri del Benaco am Ostufer des Gardasees 200 bis 300 Menschen am Norovirus erkrankt und mussten wegen Magen-Darm-Symptomen im Krankenhaus behandelt werden. Das wäre fast jeder zehnte Einwohner.

Das Virus wird oft über verunreinigtes Trinkwasser übertragen. Deswegen hat Stefano Nicotra, der Bürgermeister von Torri del Benaco, eine Verordnung erlassen, die die Verwendung von Leitungswasser für Trink- und Speisezwecke verbietet. "Bis auf Weiteres darf es nicht für den persönlichen Gebrauch oder für Lebensmittel verwendet werden", erklärte Nicotra laut der italienische Tageszeitung La Repubblica in den sozialen Medien.

Auf Facebook hat die Gemeinde außerdem Fotos geteilt, die zeigen, wie Trinkwasser in Plastikflaschen an die Bevölkerung verteilt wird.

Norovirus am Gardasee: Warum ist das Magen-Darm-Virus ausgebrochen?

Warum sich das Norovirus in Torri del Benaco verbreitet hat, ist laut La Repubblica noch nicht abschließenden geklärt. Es gibt jedoch einen Verdacht: Der Wasserpegel des Gardasees ist in den vergangenen Wochen wegen heftiger Unwetter so hoch angestiegen wie seit 1977 nicht mehr. Das könnte das Kanalisationsnetz überlastet haben. Momentan werden dazu Laboruntersuchungen durchgeführt.

Gardasee: Wie findet man heraus, ob man das Norovirus hat?

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) schreibt, ist die Infektiosität des Norovirus sehr hoch:

Es wird vor allem von Mensch zu Mensch übertragen.

Eine Infektion kann aber auch über kontaminierte Speisen und (wie vermutlich am Gardasee ) über verunreinigtes Trinkwasser ausgehen.

) über verunreinigtes Trinkwasser ausgehen. Die Inkubationszeit beträgt sechs bis 50 Stunden.

Das Norovirus kann laut dem RKI unter anderem folgende Symptome auslösen:

schwallartiges, heftiges Erbrechen

starke Durchfälle

Übelkeit

Kopfschmerzen

und Mattigkeit

Außerdem kann die Körpertemperatur leicht erhöht sein. Zu hohen Fieber kommt es allerdings selten. Die Symptome bestehen etwa zwölf bis 48 Stunden.

