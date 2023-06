Bald kein Maggi mehr? Preisstreit zwischen Nestlé und Supermärkten

In die Suppe, über Nudeln: Für viele geht nichts ohne Maggi. Wegen einem Preisstreit könnten die Supermarkt-Regale allerdings bald leer sein.

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Konflikten zwischen Supermärkten und Lebensmittelherstellern, die dazu führten, dass die Regale mit bestimmten Produkte für einige Wochen leer blieben. Von Mars über Kellog's bis hin zu Coca Cola wurde mit Lieferstopps gedroht – oder eben verhängt. Der Grund dafür: Streitigkeiten, was die Einkaufspreise der Lebensmittel angeht. Nun könnte sich in den kommenden Wochen in der Gewürzabteilung einiger Supermärkte eine neue Lücke aufmachen: Die von Maggi.

Hintergrund ist, dass der Lebensmittelkonzern Nestlé die Lieferung auf Eis gelegt hat. Nestlé befindet sich aktuell in einem Preisstreit mit dem Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen Retail Trade Group (RTG). Das berichtete die Lebensmittelzeitung Anfang Juni. Der Vorwurf von RTG an Nestlé lautet, dass die Einkaufspreise zu hoch sind, obwohl die Rohstoffpreise sinken. Der Vorwurf von Nestlé an RTG lautet, nicht bereit zu sein, den Zahlungsanforderungen nachzugeben.

Streit zwischen Nestlé und RTG: Lieferstopp für bestimmte Supermärkte

Doch welche Supermärkte sind von dem Lieferstopp betroffen? Zur Retail Trade Group gehören die Supermärkte Globus, Netto und Tegut. Mehr als 70 Produkte verschiedener Kategorien verkauft Nestlé in Deutschland insgesamt. Betroffen vom Lieferstopp sind wohl neben der Nestlé-Marke Maggi auch Thomy, berichtet der Münchner Merkur.

Produkte, die in den Supermarktregalen fehlen könnten, sind neben dem berühmten Maggi-Fläschchen fertige Gewürzmischungen, Fertiggerichte in der Tüte wie Saucen und Suppen, aber möglicherweise auch Mayonnaise, Remoulade, Sauce Hollandaise, Öl oder Senf von Thomy. In Bayern sind noch keine Engpässe bekannt – in einem Globus-Markt in Saarlouis sei der Maggi-Notstand allerdings schon ausgebrochen, berichtete die Tagesschau.

