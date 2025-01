Rätselhafte Attacken auf 18-Jährigen - Lebensgefahr

Zwei mutmaßliche Attacken gegen einen jungen Mann im Main-Kinzig-Kreis geben Staatsanwaltschaft und Polizei Rätsel auf. Der 18-Jährige sei bei einem der Angriffe lebensgefährlich verletzt worden, teilten die Behörden mit. Zunächst soll er bereits Mitte Dezember an einem Nachmittag im Bahnhof von Wächtersbach von einem bislang unbekannten Täter gegen das Bein getreten worden sein, sodass er hinfiel.

Einen Tag später soll er am frühen Abend in Bad Soden-Salmünster ebenfalls von einem Unbekannten so massiv gegen den Bauch getreten worden sein, dass er innerliche Blutungen erlitt und reanimiert werden musste. Er lag mehrere Tage lang in Koma, mittlerweile befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Hoffnung auf Zeugen

Beide Taten seien erst nach Weihnachten angezeigt worden, der junge Mann habe erst kürzlich vernommen werden können, hieß es in der Mitteilung. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Attacken gibt, muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungsbehörden hoffen auf die Hinweise von Zeugen.