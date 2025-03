Cannabis-Plantage im Haus - vier Männer verhaftet

Vier Männer sind in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) verhaftet worden, weil sie eine Cannabis-Plantage betrieben haben sollen. Einem Zeuge sei am Mittwochabend ein verdächtiger Geruch aufgefallen, der aus dem Haus im Stadtteil Lorsbach gekommen sei, teilte die Polizei mit. Beamte durchsuchten demnach mit einem Polizeihund das Haus und fanden eine Cannabis-Plantage.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Cannabis und eine geladene Schusswaffe sicher. Wie viel Cannabis sie fanden, war nicht bekannt. Den Angaben nach wurden ein 21-Jähriger, ein 24-Jähriger und zwei 25-Jährige festgenommen. Die vier Männer wurden am Donnerstagabend einem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Cannabis angebaut, hergestellt und damit bewaffnet gehandelt zu haben.