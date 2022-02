"Mainz bleibt Mainz" 2022: Übertragung und Gäste der Fastnachts-Show

Die Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz" läuft auch 2022 wieder im Fernsehen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ist auch 2022 wieder im TV zu sehen. Bereits seit 1973 findet die berühmte Fernsehfastnachtssitzung immer am Freitag vor dem Rosenmontag statt.

Als Austragungsort der Sitzung fungiert der große Saal des kurfürstlichen Schlosses in Mainz, der jedes Jahr prall gefüllt ist. Wegen der Corona-Pandemie findet die aktuelle Ausgabe jedoch nur vor einem kleinen Publikum von 150 Zuschauerinnen und Zuschauern statt.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen wann "Mainz bleibt Mainz" 2022 im TV zu sehen ist und stellen die Akteure und das Programm der diesjährigen Fernsehfastnachtssitzung vor.

Sendetermin von "Mainz bleibt Mainz" 2022

Die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ist in diesem Jahr am heutigen Freitag, 25. Februar 2022, im ZDF zu sehen. Los gehts zur Primetime um 20.15 Uhr. Die Sendung dauert insgesamt drei Stunden.

Übertragung: So sehen Sie "Mainz bleibt Mainz" 2022 im TV und Stream

"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" läuft im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, kann die Show auch zeitgleich im Stream des ZDF mitverfolgt werden. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Moderator: Andreas Schmitt führt durch "Mainz bleibt Mainz" 2022

Der gebürtige Mainzer Andreas Schmitt führt auch in diesem Jahr wieder als Sitzungspräsident durch die Fastnachtssitzung. Der überregional bekannte Büttenredner ist seit 2014 bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" mit dabei.

Programm: Das ist bei "Mainz bleibt Mainz" 2022 geboten

In diesem Jahr stehen wieder viele bekannte Akteure und Gesichter bei "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" auf der Bühne. Das Protokoll steuert Erhard Grom bei, welcher dafür sorgt, dass sowohl die nationale als auch die internationale Politik ihr Fett wegbekommen. Lars Reichow ist als Anchorman des "Fastnachts-Journal" am Start, Johannes Bersch tritt erneut in seiner Figur der "Moguntia" auf und Florian Sitte schlüpft in die Rolle von Anton Hofreiter. Außerdem ist Sitzungspräsident Andreas Schmitt wieder als Obermessdiener zu sehen und teilt wie immer schonungslos gegen diverse Politiker und Politikerinnen aus.

"Mainz bleibt Mainz" wird in diesem Jahr vom ZDF übertragen. Foto: Andreas Arnold, dpa (Archivbild)

In der Kokolores-Abteilung sind Jürgen Wiesmann als "Ernst Lustig", der von seinen Erlebnissen beim Klassentreffen erzählt, Adi Guckelsberger als Nachtwächter und Hans Joachim Greb, besser bekannt als "Hoppes" mit dabei. Zum ersten Mal mit von der Partie ist Marcus Schwalbach, der als urkomischer Gardist von seinen Erlebnissen in der fünften Jahreszeit berichtet.

Auch für Musik ist gesorgt. Zu hören sind Oliver Mager, Thomas Neger und die HUMBAS, die Schnorreswackler, DobbelBock und die Hofsänger. Außerdem ist die Sängerin Laura Heinz mit von der Partie und performt ihren Song "Meenz du bist Heimat".

Gäste bei "Mainz bleibt Mainz" 2022

Hier finden Sie einen Überblick über alle Redner und Akteure, die bei "Mainz bleibt Mainz" 2022 mit dabei sind:

Wiederholung: So schauen Sie "Mainz bleibt Mainz" 2022 nach

Sie haben zum Ausstrahlungstermin von "Mainz bleibt Mainz" um 20.15 Uhr bereits andere Pläne und können die Sendung deswegen nicht mitverfolgen? Kein Problem! In der Mediathek des ZDF können Sie die Fastnachtssitzung kostenlos als Wiederholung ansehen. (AZ)