„Maischberger“ gestern am 22.1.25: Das waren die Gäste und das Thema

Sandra Maischberger meldete sich am Dienstag, dem 21. Januar 2025, mit ihrer ersten Sendung des neuen TV-Jahres zurück. Bereits gestern Abend, am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, setzte sie ihre Talkshow im Fernsehen fort. Damit sind nach der Winterpause nun alle Polit-Talkshows wieder auf den Bildschirmen präsent. Ab 22.50 Uhr diskutierte sie in der ARD gemeinsam mit ihren Gästen kontroverse Themen, die aktuell das politische und gesellschaftliche Klima prägen.

Insgesamt empfing die Moderatorin diesmal sechs Gäste im Studio, um verschiedene Standpunkte zu beleuchten. Zusätzlich zu den Inhalten der Diskussion erhalten Sie hier alle wichtigen Informationen zur Übertragung, den Wiederholungen und den kommenden Sendeterminen im Jahr 2025.

„Maischberger“: Gäste gestern am 22.1.25

Die gestrige Diskussionsrunde setzte sich aus prominenten Gästen aus Politik, Diplomatie und Medien zusammen. Im Studio waren zu Gast:

Sahra Wagenknecht (BSW): Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin

Alice Weidel (AfD): Bundessprecherin und Spitzenkandidatin

John Bolton: ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump

Linda Zervakis: Moderatorin und Podcasterin

Nikolaus Blome: Leiter des Politikressorts von RTL / n-tv

Albrecht von Lucke: Journalist und Publizist

Thema bei „Maischberger“ gestern am 22.1.25

Sandra Maischberger sprach mit Sahra Wagenknecht und Alice Weidel über die Pläne ihrer Parteien vor der Bundestagswahl 2025. Im Fokus standen Themen wie Ökonomie, soziale Marktwirtschaft und Verteidigungspolitik. Wagenknecht betonte aktuell immer wieder die Bedeutung des Mittelstands und kritisierte den Zustand der deutschen Wirtschaft. Weidel hingegen positionierte die AfD als Friedenspartei und sprach in der Sendung über ihre politischen Strategien.

Ein weiteres Thema war die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar 2025 und ihre Auswirkungen auf Deutschland und Europa. John Bolton gab dazu Einblicke in die Herausforderungen, die Trumps zweite Amtszeit mit sich bringt. Dazu erklärte er: „Es wird eine schwierige Zeit für transatlantische Beziehungen werden. Internationale Regierungschefs sollten oft mit Trump reden und sich mit Golfplätzen vertraut machen.“

Die Diskussion wurde durch die journalistischen Perspektiven von Albrecht von Lucke, Linda Zervakis und Nikolaus Blome ergänzt, welche die Themen kommentierten und analysierten.

„Maischberger“ gestern: Übertragung live im TV und Stream sehen

Die Sendung „Maischberger“ wurde gestern, am 22. Januar 2025, um 22.50 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Gleichzeitig ließ sich die Sendung auch wieder online im Live-Stream auf der Webseite des Senders verfolgen. Somit war die Show nicht nur im TV, sondern auch live auf dem Handy oder dem PC zu sehen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Falls Sie die Sendung verpasst haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, sie nachträglich zu sehen: Die komplette Folge wurde kurz nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek bereitgestellt. Mehrere Wiederholungen im TV gibt es ebenfalls.

Das sind alle Sendetermine zur zweiten „Maischberger“-Folge im Jahr 2025. Hier wird die gestrige Ausgabe im TV ausgestrahlt:

22.01.2025, 22.50 Uhr: ARD

23.01.2025, 0.30 Uhr: WDR

23.01.2025, 3.20 Uhr: ARD

23.01.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

24.01.2025, 0.15 Uhr: 3sat

Auch alle weiteren „Maischberger“-Sendungen wurden in der Mediathek der ARD veröffentlicht und stehen zum Abruf bereit.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

Nach dem Auftakt ins TV-Jahr 2025 ist „Maischberger“ wieder regelmäßig im Programm zu finden. Die nächste Folge läuft am Dienstag, 28. Januar 2025, um 22.50 Uhr. Themen und Gäste werden wie gewohnt rechtzeitig bekannt gegeben.

Hier sind die nächsten Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 28.01.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.01.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 11.02.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 12.02.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 18.02.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 19.02.2025, 22.50 Uhr