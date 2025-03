"Maischberger" heute am 18.3.25: Das sind die Gäste und das Thema

Bereits seit über 20 Jahren ist „Maischberger“ fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Erstmals ausgestrahlt wurde die politische Talkshow im Jahr 2003, seither läuft sie regelmäßig mit neuen Ausgaben in der ARD. Im Rahmen einer jeden Episode lädt die gleichnamige Moderatorin Sandra Maischberger verschiedene Gäste zu sich ins Studio ein. Meist diskutieren fünf verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien über ein aktuelles Thema. Die Bandbreite der Themen reicht von politischen Krisen und gesellschaftlichen Debatten bis hin zu wirtschaftlichen Herausforderungen und kontroversen Fragen aus dem Alltag.

Worum geht es in der Ausgabe von „Maischberger“ heute am 18. März 2025? Welche Gäste sind diesmal im Studio zugegen und welche Themen stehen zur Diskussion? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur aktuellen Folge der Polit-Talkshow haben wir hier für Sie.

„Maischberger“: Gäste heute am 18.3.25

Folgende Gäste sind heute am Dienstag, 18.3.2025, bei Sandra Maischberger im Studio zu sehen:

Ralf Stegner (SPD) : Politikwissenschaftler

Christian Dürr: FDP-Fraktionschef

Thomas de Maizière (CDU): Ehemaliger Innen- und Verteidigungsminister

Urban Priol: Kabarettist

Sarah Frühauf: Korrespondentin ARD -Studio Berlin

Paul Ronzheimer (“Bild“): Chefredakteur und Kriegsreporter

Themen bei „Maischberger“ heute am 18.3.25

In der aktuellen „Maischberger“-Folge geht es in erster Linie um die für den heutigen Dienstag vorgesehene Abstimmung über das Milliarden-Schuldenpaket. Der alte Bundestag entscheidet in einer Sondersitzung über diverse Grundgesetzänderungen, die es der künftigen Bundesregierung ermöglichen sollen, Schulden in bislang nie dagewesener Höhe aufzunehmen. Vorgesehen ist die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und für die Länder. Darüber hinaus soll ein Sondervermögen in Höhe von rund 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 eingerichtet werden. SPD-Politiker Ralf Stegner und der FDP-Fraktionschef Christian Dürr äußern sich zu diesem Thema.

Des Weiteren spricht der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière über Reformvorschläge für einen schlanken Staat. „Unser deutscher Staat, das Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen, ist nicht mehr wirksam, nicht mehr handlungsfähig genug“, so de Maizière. Es kommentieren der Kabarettist Urban Priol, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Sarah Frühauf sowie der stellvertretende „Bild“-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV und Live-Stream

„Maischberger“ läuft heute am 18.3.25 zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD. Alternativ zur Übertragung im Fernsehen konnten Sie wie immer auch auf den kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders zurückgreifen.

„Maischberger“: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Die „Maischberger“-Sendung am heutigen Dienstag ist die Folge mit der Ordnungsnummer 8645. Sollten Sie die Ausstrahlung der neuesten Ausgabe des Polit-Talks verpassen, können Sie die Sendung an zwei Terminen in der Wiederholung sehen. Das sind alle Sendetermine der aktuellen „Maischberger“-Folge mit der Erstausstrahlung sowie den beiden Wiederholungen auf verschiedenen Sendern:

18.03.2025, 22.50 Uhr: ARD

19.03.2025, 1.50 Uhr: ARD

19.03.2025, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alternativ besteht für Sie die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe von „Maischberger“ in der Mediathek der ARD nachzuholen. Auch ältere Sendungen stehen Ihnen dort kostenlos und jederzeit abrufbereit zur Verfügung.

Talkshow „Maischberger“: Sendetermine der nächsten Folgen

„Maischberger“ läuft dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr in der ARD. Verschiebungen bei der Sendezeit oder Ausfälle können aber immer wieder vorkommen. Dies sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Mittwoch, 19.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 25.03.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 26.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 08.04.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 09.04.2025, 23.05 Uhr