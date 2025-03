"Maischberger" heute am 19. März 2025: Das sind die Gäste und das Thema

Am heutigen 19.3.25 lädt Sandra Maischberger wieder zu sich in ihre gleichnamige Show ein. Seit über 20 Jahren gehört „Maischberger“ zu dern erfolgreichsten Talkshows in der ARD. Jeden Dienstag und Mittwoch begrüßt sie meist sechs Gäste, aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien. Diese Runde diskutiert dann über aktuelle, für die Gesellschaft relevante Themen.

Angesichts der Bundestagswahl im Februar 2025 drehten sich die letzten Episoden meist um Themen, die die Zukunft Deutschlands betreffen. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Abstimmung über das Milliarden-Schuldenpaket und die Lockerung der Schuldenbremse. Auch die außenpolitische Beziehung zu US-Präsident Donald Trump und zur Ukraine wurden immer wieder zum Thema der letzten Wochen.

Worum es in der Ausgabe von heute, dem 19. März 2025 geht und welche Gäste im Studio darüber sprechen werden, erfahren Sie hier.

„Maischberger“: Gäste heute am 19.3.25

Carsten Breuer ist als Generalinspekteur der Bundeswehr der höchste militärische Repräsentant und Teil der Leitung des deutschen Verteidigungsministeriums. Er trägt die Verantwortung für die militärische Verteidigung. Mit diesem Hintergrund gibt er eine Einschätzung darüber, ob Deutschland mit Milliardenausgaben für die Verteidigung wieder wehrhaft werden wird. Darüber spricht er mit Carlo Masala, dem Professor für internationale Politik und Militärexperte. Eine Übersicht, wer noch im Studio ist, haben wir hier für Sie bereitgestellt:

Carsten Breuer: Generalinspekteur der Bundeswehr

Carlo Masala: Professor für internationale Politik und Militärexperte

Caroline Darian: Tochter von Gisèle Pelicot und Autorin

Johannes B. Kerner: Fernsehmoderator und Journalist

Dagmar Rosenfeld: Herausgeberin von „ Media Pioneer “ und Journalistin

Tilo Jung: Journalist und Podcaster

Themen bei „Maischberger“ heute am 19.3.25

Heute wird es im Studio nicht nur um ein Thema gehen. Dieses Mal werden wieder zwei aktuelle Themen behandelt.

Nach Abstimmungen im Deutschen Bundestag wurde mehrheitlich für ein Milliardenpaket an Schulden gestimmt. Dieses Geld soll unter anderem zur Aufrüstung der Bundeswehr dienen. Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer und der Professor für internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala sprechen im Studio über das Thema der heutigen Folge, das von der ARD bekannt gegeben wurde: „Milliarden für die Verteidigung: Wie wird Deutschland wehrhaft?“. Neben dieser Diskussion wird auch Caroline Darian im Studio sein. Sie ist die Tochter von Gisèle Pelicot und Dominique Pelicot. Ihr Vater gilt als einer der schlimmsten bekannten Sexualstraftäter Frankreichs, der Fall Pelicot ging weltweit durch die Medien. Ihre Mutter wurde jahrelang von Dominique Pelicot medikamentös betäubt und von verschiedenen fremden Männern vergewaltigt. Heute spricht die Tochter Caroline über diesen Fall. Sie sagt selbst dazu: „Ich weiß heute, dass der Mann, der mich aufgezogen hat, ohne Zweifel einer der größten Verbrecher der vergangenen 20, 30 Jahre ist.“.

Die im Studio geführten Diskussionen und Gespräche werden kommentiert durch den TV-Moderator Johannes B. Kerner, der unter anderem bekannt von seinen Sportkommentaren ist. Ebenfalls dabei sein wird Dagmar Rosenfeld, die Herausgeberin von „Media Pionieer“ und Tilo Jung, ein Journalist und Podcaster.

Übertragung von „Maischberger“ heute im TV oder im Live-Stream

Die Polit-Talkshow ist regulär dienstags und mittwochs im Ersten zu sehen. Auch die heutige Ausgabe vom 19. März 2025 wird zur gewohnten Sendezeit ab 22.50 Uhr in der ARD laufen. Neben der TV-Ausgabe ist es möglich, die Show live auf der Seite des Senders kostenlos zu streamen.

„Maischberger“ als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Sollten Sie die aktuelle Folge verpasst haben und möchten eine Wiederholung im regulären Fernsehprogramm sehen, ist dies an folgenden Tagen möglich:

20.3.25, 01.15 Uhr: WDR

20.3.25, 03.20 Uhr: ARD

20.3.25, 20,15 Uhr, tagesschau24

21.3.25, 00.10 Uhr, 3sat

Möchten Sie die Folge lieber flexibel von überall aua ansehen oder eine ältere Folge streamen, ist dies über die ARD-Mediathek kein Problem.

„Maischberger“: die Sendetermine der kommenden Folgen

Wie bekannt läuft, die Talkshow regulär am Dienstag und Mittwoch um 22.50 in der ARD. Sollte es dennoch Verschiebungen der Sendezeiten geben, haben wir für Sie die aktuellen Ausstrahlungszeiten hier in der Übersicht:

Mittwoch, 26.03.2025, 22.50 Uhr

Dienstag, 08.04.2025, 22.50 Uhr

Mittwoch, 09.04.2025, 23.05 Uhr