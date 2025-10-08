"Maischberger" heute am 7.10.25: Das sind die Gäste und das Thema am Dienstag

Bei der politischen Talkshow "Maischberger" am gestrigen Abend ging es um zwei aktuelle Themen. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste zu sich ins Studio eingeladen, um darüber zur reden und zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Folge, die am 7.10.25 zur gewohnten Uhrzeit ab 22.50 Uhr in der ARD lief. Dabei ging es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung im TV und Stream, die Wiederholung sowie die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste gestern am 7.10.25

Wie eingangs bereits erwähnt, waren neben Sandra Maischberger selbst noch sechs weitere Persönlichkeiten in der gestrigen Ausgabe der Talkshow mit dabei. Hier einmal die Gäste bei „Maischberger“ am Dienstag, dem 7.10.25, im Überblick:

Natalie Amiri: Weltspiegel -Moderatorin und Autorin

Carlo Masala: Professor für Internationale Politik und Militärexperte

Karl Lauterbach (SPD): Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Bundesgesundheitsminister

Jürgen Becker: Kabarettist

Kerstin Palzer: Korrespondentin im ARD -Hauptstadtstudio

Jan Fleischhauer: „Focus“-Kolumnist

Thema bei "Maischberger" gestern am 7.10.25

Sandra Maischberger sprach mit Autorin Natalie Amiri und Militärexperte Carlo Masala über den zweiten Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel. Zudem äußerte sich der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Rahmen der Sendung zum Zustand der Koalition und Reformen im Gesundheitssystem. „Die SPD hat große Teile der arbeitenden Bevölkerung verloren. Diese Menschen erleben steigende Kosten, Unsicherheit und Ungerechtigkeiten. Für sie müssen wir mehr tun, einfach weil es richtig wäre“, so der 62-Jährige.

Wie immer wurde die Diskussion von weiteren Gästen begleitet und kommentiert – in der gestrigen Folge übernahmen diese Aufgabe der Kabarettist Jürgen Becker, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer sowie der „Focus“-Kolumnist Jan Fleischhauer.

"Maischberger" gestern: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wurde gestern am Dienstag, 7.10.25 ab 22.50 Uhr im Programm der ARD gezeigt. Gleichzeitig lies sich die aktuelle Sendung wie üblich natürlich auch online im kostenlosen Live-Stream auf der Seite des Senders verfolgen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur gestrigen "Maischberger"-Sendung vom 7.10.25 gibt es gleich mehrere Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen alle am Mittwoch, dem 8.10.25, allerdings zu sehr verschiedenen Sendezeiten und auf unterschiedlichen Sendern. Hier einmal die drei Termine auf einen Blick:

Mittwoch, 8.10.25, ab 1 Uhr bei 3sat

Mittwoch, 8.10.25, ab 2.05 Uhr in der ARD

Mittwoch, 8.10.25, ab 20.30 Uhr bei tagesschau24

Alle "Maischberger"-Sendungen werden außerdem nach der regulären TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich jederzeit bequem und kostenlos im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

In der Regel läuft „Maischberger“ pro Woche dienstags und mittwochs am Abend im TV. Hin und wieder kann es jedoch zu Abweichungen kommen. Hier einmal ein Überblick über die nächsten Sendetermine:

Mittwoch, 8.10.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Dienstag, 14.10.25, ab 23.05 Uhr in der ARD

Mittwoch, 15.10.25, ab 23.05 Uhr in der ARD

Dienstag, 4.11.25, ab 22.50 Uhr in der ARD

Mittwoch, 5.11.25, ab 22.50 Uhr in der ARD